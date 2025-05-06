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    首頁　>　社會

    台中「深夜服務業」女子極重度酒駕 撞毀路邊7機車自傷

    張女酒駕自撞路旁機車。（警方提供）

    張女酒駕自撞路旁機車。（警方提供）

    2025/05/06 12:01

    〔記者許國楨／台中報導〕自稱從事「深夜服務業」的台中市張姓女子，今（6）日清晨酒後開車，行經西屯區中平路時，疑因精神不濟失控狂掃路邊停放的機車群，除撞毀7輛機車，轎車車頭也嚴重毀損，現場一片狼藉，張女自己雙腳受傷，所幸無生命危險，但酒測值竟高達1.45毫克，屬於極重度酒駕，警方詢後將她依公共危險罪嫌送辦。

    這起事故發生在今天清晨5時許，地點在西屯區中平路上的大鵬國小前，43歲張女當時駕駛白色轎車行經該路段突然失控，只見車子越開越偏，接著直接衝撞掃過路邊的機車車格，將多輛機車撞得東倒西歪，共7輛機車因此嚴重毀損，現場汽機車零散落一地，安全帽、機車座墊噴飛，令人怵目驚心。

    警方獲報到場處理，現場僅張女一人受傷，她表示剛下班，是從事「深夜服務業」，但未進一步說明職業細節，經現場初步檢查，張女雙腳有輕微擦挫傷，由救護人員進行簡易包紮後無大礙，警方在場對其進行酒測，酒測值竟高達1.45毫克，遠遠超過法定標準值，屬於極重度酒駕。

    警方指出，張女將依公共危險罪嫌送辦，並呼籲民眾切勿酒後駕車，尤其是在清晨下班、精神不濟之際更應避免上路，未來將持續強化路檢與攔查勤務，對酒駕行為「零容忍、嚴取締」，絕不寬貸。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    共7輛機車遭撞毀。（警方提供）

    共7輛機車遭撞毀。（警方提供）

    共7輛機車遭撞毀。（警方提供）

    共7輛機車遭撞毀。（警方提供）

    警方將張女帶回偵辦。（警方提供）

    警方將張女帶回偵辦。（警方提供）

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