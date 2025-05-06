9旬阿嬤燙髮遭灼傷 美容院闆娘逆轉改判有罪定讞

高雄市楠梓區一名90歲李姓阿嬤，3年前的除夕打算漂亮一下過新年，去蕭姓女鄰居經營的美容院燙頭髮，不料卻因蕭女操作燙髮機不當，以致溫度過高而灼傷李婦頭皮，滴落的高溫藥水也灼傷她的右眼眶。示意圖。（路透）

2025/05/06 11:25

〔記者張文川／台北報導〕高雄市楠梓區一名90歲李姓阿嬤，3年前的除夕打算漂亮一下過新年，去蕭姓女鄰居經營的美容院燙頭髮，不料卻因蕭女操作燙髮機不當，以致溫度過高而灼傷李婦頭皮，滴落的高溫藥水也灼傷她的右眼眶。橋頭地方法院判決蕭姓女老闆無罪，但二審高等法院高雄分院審理後大逆轉，依過失傷害罪改判蕭女拘役40天、得易科罰金4萬元，審酌已賠償和解，宣告緩刑2年；蕭女不服，提起上訴，最高法院駁回，確定有罪。

橋頭地檢署起訴指出，2022年1月31日除夕上午，李姓9旬阿嬤至楠梓區某家美容院燙髮，蕭姓女老闆應注意李婦已是高齡，皮膚應較一般人敏感，使用的藥劑量不可過量，同時應當謹慎操作燙髮機器，避免溫度過高而造成消費者的傷害。

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但蕭女替阿嬤塗抹過「冷燙液」後，罩上大烘罩加熱，卻因烘罩蒸氣的溫度過高，導致李婦的右側頭皮遭到化學藥劑灼傷，且藥水沿著臉部往下滴落，造成李婦的右臉眼眶也被灼傷，檢方認定蕭女有過失依過失傷害罪起訴。

一審橋頭地院審理後認為，阿嬤是在消費後3天後才就醫，就診時也未提到是燙髮時受傷，又查無其他積極證據，認定罪證不足，判蕭女無罪。檢方不服而上訴。

二審高雄高分院開庭審理後，認定李姓老婦的頭皮、臉部受傷，與蕭女的燙髮技術疏失、違反注意義務，有因果關係，量處拘役40天，得易科罰金4萬元，考量雙方已達成13萬5000元和解，宣告緩刑2年。最高法院認為蕭女上訴無理由，二審判決無誤，駁回上訴定讞。

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