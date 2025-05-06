為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹市警破車窗救燒炭男子 偕119人員送醫

    警消聯手即刻救援！竹市警破窗搶救燒炭男子成功。（市府提供）

    警消聯手即刻救援！竹市警破窗搶救燒炭男子成功。（市府提供）

    2025/05/06 11:25

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局第一分局北門派出所警員黃凱昱、蘇柏睿，日前在竹市中清一路與天府路一段附近，成功救援一名企圖輕生的35歲男子。兩名警員接獲報案後，透過車牌辨識系統迅速鎖定目標車輛，發現車內瀰漫煙霧且男子已陷入昏迷，當機立斷擊破車窗施救，並與救護人員合作將男子緊急送醫，成功挽救一條寶貴生命。

    北門派出所表示，4月29日晚間時分派出所接獲一通報案，報案人表示男友可能企圖燒炭輕生，僅能提供車號作為線索。所內同仁立即調閱車牌辨識系統進行追蹤，同時調度線上巡邏警力協助搜尋。隨後，巡邏員警在該路段發現目標車輛後，立即以手電筒查看車內狀況，發現一名男子昏迷倒臥在駕駛座，後座放置燒炭器具。由於車門上鎖且男子毫無反應，蘇柏睿果斷持警棍擊破後座車窗，讓濃煙得以散出，並迅速打開車門，與趕到現場的119救護人員合力將男子送往台大醫院新竹分院救治。

    消防局表示，接獲警察局轉報案件後，救護人員隨即抵達，現場發現車內患者意識不清，呈現重度昏迷狀態（GCS評估為2-2-1），但對疼痛刺激仍有反應，血氧濃度極低，僅有49%，救護人員因應極低的血氧濃度，則立即給予患者非再吸入式面罩供氧，讓患者血氧濃度初步回升至83%，並送往醫院進行後續治療。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播