竹市警破車窗救燒炭男子 偕119人員送醫

警消聯手即刻救援！竹市警破窗搶救燒炭男子成功。（市府提供）

2025/05/06 11:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局第一分局北門派出所警員黃凱昱、蘇柏睿，日前在竹市中清一路與天府路一段附近，成功救援一名企圖輕生的35歲男子。兩名警員接獲報案後，透過車牌辨識系統迅速鎖定目標車輛，發現車內瀰漫煙霧且男子已陷入昏迷，當機立斷擊破車窗施救，並與救護人員合作將男子緊急送醫，成功挽救一條寶貴生命。

北門派出所表示，4月29日晚間時分派出所接獲一通報案，報案人表示男友可能企圖燒炭輕生，僅能提供車號作為線索。所內同仁立即調閱車牌辨識系統進行追蹤，同時調度線上巡邏警力協助搜尋。隨後，巡邏員警在該路段發現目標車輛後，立即以手電筒查看車內狀況，發現一名男子昏迷倒臥在駕駛座，後座放置燒炭器具。由於車門上鎖且男子毫無反應，蘇柏睿果斷持警棍擊破後座車窗，讓濃煙得以散出，並迅速打開車門，與趕到現場的119救護人員合力將男子送往台大醫院新竹分院救治。

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消防局表示，接獲警察局轉報案件後，救護人員隨即抵達，現場發現車內患者意識不清，呈現重度昏迷狀態（GCS評估為2-2-1），但對疼痛刺激仍有反應，血氧濃度極低，僅有49%，救護人員因應極低的血氧濃度，則立即給予患者非再吸入式面罩供氧，讓患者血氧濃度初步回升至83%，並送往醫院進行後續治療。

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