2惡男潑汽油勒索室友被拒竟點火奪命 殺人罪起訴

新北市淡水區去年12月15日下午3時許驚傳縱火案（見圖），曾、林2男向蔡男潑汽油恐嚇勒索錢財遭拒，竟真的點火報復，士林地檢署今依殺人、恐嚇取財、放火等罪將2男提起公訴。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/06 11:32

〔記者張文川／台北報導〕新北市淡水區去年12月15日下午3時許驚傳縱火案，北新路一處出租套房火警，蔡姓房客受大火燒灼休克、氣管灼傷而不治死亡，檢警調查發現竟是在場傷者，亦即同層男室友曾鈺偉、林志銘為了謀財縱火所致，2男向蔡男潑汽油恐嚇勒索錢財遭拒，2男竟真的點火報復，士林地檢署今依殺人、恐嚇取財、放火等罪將2男提起公訴，將適用國民法官制審理。

起火地點位於淡水區北新路182巷內一棟公寓的4樓，房東將4樓隔成7間套房出租，43歲曾鈺偉分租一間，但已積欠房租1年，38歲林志銘則是居無定所，經朋友介紹認識曾男，曾男指示他住進另一間空套房，死者62歲蔡姓男子獨居另一套房。

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檢警調查，案發當日上午7點，林志銘順手牽羊偷走一樓燒臘店放在門口板凳上的一條醃五花肉，價值約1000元，返回套房邀其黃姓前妻、曾男，在林的房間內烤肉分食，2男聊到2人都是身無分文、缺錢花用，只能乾吃一條肉，曾男提及住對面套房的62歲蔡姓房客長居於此，應該有錢可以索討，2男謀畫恐嚇搶錢。

同日上午9點多，林志銘拿寶特瓶去買汽油，2男至蔡家敲門，蔡閉門不出，林男竟朝蔡房的門縫灌汽油，恫稱：「我認識黑道大哥，在這邊也是小有名氣」，蔡男心生畏怖而不得不開門，林、曾2男恫嚇他交出錢財供其花用，蔡男擔心遭遇不測，將身上僅有的400元交付給曾男。2男得手後，帶蔡男至林的住處，強逼茹素的蔡男吃炙燒五花肉。

林、曾2男食髓知味，同日下午2時多，再次持汽油、打火機去敲蔡男家門訪錢，蔡男開門拒絕再付，林、曾2男竟惱羞成怒，曾男將汽油寶特瓶朝蔡男胸、腹部潑灑，其全身和衣物都被汽油浸濕，林男則點燃打火機放火，火勢迅速延燒，造成蔡男體表面積99%三度燒傷、吸入性灼傷，經淡水馬偕醫院急救，於隔日10時心肺衰竭身亡。

士檢認定2男共犯殺人罪、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、恐嚇取財既遂及未遂罪，林男另犯竊盜罪，今天偵結起訴2男。

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