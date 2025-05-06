7旬日男來台尋子 熱心警所助圓夢

日籍男子守田（右）跨海來台，順利尋得失散廿五年愛子（左），守田特別感謝三重警分局三重所，警員陳思帆（中）、朱瑋民（左）及郭政昌（右），熱心助人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/06 11:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕日籍男子守田日前慌張衝進三重派出所，熱心警員先透過手機翻譯，接著由修過日語警員溝通，最後找來警員任職日商的胞姊隔空翻譯，連值班巡佐也出面協助，得知年邁的守田來台灣找失散25年的兒子陳OO，警員比對資料，連絡上陳男，多年未謀面父子在警局內團聚，都難掩激動，守田離開時，還再三鞠躬感謝台灣警方熱心協助。

據了解，77歲日籍男子守田1日晚間7時許，慌張跑進新北市三重派出所，求助向值班員警陳思帆，因為日男不會講中文，員警以手機翻譯、比手畫腳與其溝通先了解求助內容，警方初步日籍男子來台觀光，不慎與兒子走失。

請繼續往下閱讀...

適逢三重所員警郭政昌、朱瑋民見狀，恰巧朱瑋民曾修過日語課，上前關心，郭政昌姐姐在日商公司任職，郭員打電話隔空翻譯，日男守田在紙上寫上陳○○名字，告知這就是他的兒子，已經26歲；員警赫然大悟，日籍男子跨海尋子，為了見親生兒子一面，不遠千里來台求助。

警方詢問守田兒子生日、相關資訊，查詢警政系統交叉比對，查出類似其子年紀、特徵的26歲陳姓男子，警方告知他的日籍父親前來尋親，希望他能出面認親。

約1小時後，守田的兒子陳男來到派出所，警方比對身分證後，由於陳男1歲後隨母親返台，對父親完全沒有印象，但守田看見失散25年兒子，情緒激動，不斷以日語問旁人「就是他嗎？就是他嗎?」，見到員警頻點頭，守田上前擁抱兒子。

守田透露，他已77歲，時日無多，多年前跟妻子離婚，妻子帶幼子返台後失聯，近年一直想找兒子團聚；而父子相聚場面溫馨感人，守田見到25年未見兒子，如今長大成人，心中充滿感動，離開時向警方鞠躬致謝，感謝員警熱心協助，讓他與兒子團圓。

後續父子也有持續聯絡，共續前緣，可以說是美事一樁。在場員警成功讓日籍男子與兒子團聚，替他們感到開心，希望此舉能建立良好的國民外交。

三重警分局長黃國政表示，警方致力於創造美好和諧的社會，也盡可能協助需要幫助的民眾。此次員警能用同理心幫助父子共續親情，除了是美事一樁，也讓更多人看見三重警方的優質服務與效率。

日籍男子守田（右二）跨海來台尋得愛子（左三），求助三重警分局三重所，警員陳思帆（左一）、朱瑋民（左二）及郭政昌（右二）熱心助人，讓父子在警局內團聚。（記者吳仁捷翻攝）

日籍男子守田跨海來台尋子，求助三重警分局三重所，警員陳思帆（中）、朱瑋民（左）及郭政昌（右），熱心助人。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法