北市酒駕騎士返家沿路蛇行 女路人遭撞倒地

鄭姓男子酒後騎機車行經台北市南港區昆陽街時，因沿路蛇行撞上步行返家陳姓女子，造成陳女倒地受傷不斷哀號。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/05/06 10:47

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市鄭姓男子酒後騎機車行經南港區昆陽街時，因沿路蛇行撞上步行返家陳姓女子，陳女倒地後痛得不斷哀號，警消獲報趕抵，所幸陳女僅有皮肉傷，但鄭男酒測值高達0.75毫克，詢後移送偵辦，警方於今日說明並公布影像。

南港警分局調查，在工地上班的69歲鄭姓男子，上月底下班後與朋友相約在卡拉OK店飲酒作樂，結束時騎機車返家行經北市南港區昆陽街一帶，因不勝酒力沿路搖搖晃晃，擦撞步行在右前方40歲陳姓女子，陳女倒地痛得不斷哀號，隨即通報警方前來。

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據查，警方趕抵時，陳女右小腿有擦挫傷，經救護人員包紮後不需送醫，而鄭男辯稱是天色昏暗又下雨，導致視線不良才會發生意外，但警方發現鄭男渾身散發濃厚酒味，經酒測後，酒測值高達0.75毫克，隨後被帶回派出所偵辦。

警詢時，鄭男坦承在聚餐時喝了3瓶啤酒，以為不會被發現才會酒駕上路，警詢後依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。警方呼籲，民眾如飲酒後多加利用指定代駕，或搭乘計程車、大眾運輸工具返家，千萬不要心存僥倖，以免酒後駕車上路害人也害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方趕抵時，陳女右小腿有擦挫傷，經救護人員包紮後不需送醫，而鄭男酒測值高達0.75毫克，隨後被帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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