76行者遺體修復師陳修將涉打死女友 逃亡近1年落網

76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將，在逃亡近1年後於昨晚被彰化警方逮獲。（資料照）

2025/05/06 10:37

〔記者湯世名／彰化報導〕76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將，4年前涉嫌打死女友，經最高法院審理後依傷害致人於死罪，判有期徒刑10年10月定讞，不料去年5月31日未到案執行被發布通緝，經彰化縣刑警大隊偵辦多時，在陳修將逃亡近1年之際，昨天（5日）晚間在彰化縣員林市租屋處將他逮獲。

陳修將曾在澎湖空難、高雄氣爆、花蓮太魯閣號事故等事件為罹難者修整遺體，頗具公益形象，但2021年10月間為了躲債，他帶著小三胡女入住彰化一家汽車旅館，卻懷疑她與別人有染，多次暴打，胡女被打到腦出血、全身瘀青，甚至口吐咖啡色液體身亡。

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陳修將被捕後否認犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌提起公訴，求處重刑，不過彰化地院依傷害致死罪判處9年6月徒刑，最後案經二審改判10年10月，30萬元交保，去年4月最高法院認台中高分院依傷害致死罪論處無誤，維持二審判決，全案確定。

不過陳修將在去年5月底應到案執行卻遲遲未到案，檢方7月向法院聲請沒收保證金，29日裁定沒收，發布通緝。追訴至2064年，時間長達40年。

彰化縣警局刑警大隊監聽多時，終於鎖定陳修將躲藏在員林市某租屋處，昨天晚間7點多出動大批員警，在外埋伏多時，發現他正好要出門，員警一擁而上將他逮獲，結束他逃亡近一年的時間。

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