男大坑10號步道突OHCA 扛「75度陡梯」搶命！急送醫仍回天乏術

大坑知名的10號步道。（記者許國楨攝）

2025/05/06 10:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七旬周姓男子5日上午獨登大坑10號步道時突然昏倒，雖現場有護理師山友與熱心民眾合力施以CPR並使用AED急救，消防員也在第一時間趕抵現場，並合力徒手搬運患者下山，但經送醫搶救仍宣告不治，警方已報請檢方相驗，釐清確切死因。

事發於5日上午9點多，周男攀爬至大坑10號步道頂點下切100公尺，突然喘不過氣並倒地不起，當時現場有護理師山友見狀，立即與其他登山民眾合作施救，並利用步道涼亭配置的AED進行電擊，消防局同時間接獲報案後，迅速派遣東山與中山分隊共2車5人，由東山分隊分隊長陳良安帶隊趕往救援。

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消防人員趕抵接觸到周男時，周男已OHCA，由於現場地形險峻，從患者位置下切需經過約75度陡峭階梯，消防人員只能靠人力將患者小心搬運下山，過程中，救護人員同步進行生命徵象監測，包括測量血壓、血糖、血氧與心跳等，爭分奪秒地進行救援。

經過一番艱辛搬運，患者終於被送至登山口，隨即由救護車送往慈濟醫院，但經搶救仍宣告不治，警方已報請檢方相驗，釐清確切死因。

現場地形險峻，消防人員扛患者經75度陡梯搶救。（示意圖）

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