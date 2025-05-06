為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男大坑10號步道突OHCA 扛「75度陡梯」搶命！急送醫仍回天乏術

    大坑知名的10號步道。（記者許國楨攝）

    大坑知名的10號步道。（記者許國楨攝）

    2025/05/06 10:41

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市七旬周姓男子5日上午獨登大坑10號步道時突然昏倒，雖現場有護理師山友與熱心民眾合力施以CPR並使用AED急救，消防員也在第一時間趕抵現場，並合力徒手搬運患者下山，但經送醫搶救仍宣告不治，警方已報請檢方相驗，釐清確切死因。

    事發於5日上午9點多，周男攀爬至大坑10號步道頂點下切100公尺，突然喘不過氣並倒地不起，當時現場有護理師山友見狀，立即與其他登山民眾合作施救，並利用步道涼亭配置的AED進行電擊，消防局同時間接獲報案後，迅速派遣東山與中山分隊共2車5人，由東山分隊分隊長陳良安帶隊趕往救援。

    消防人員趕抵接觸到周男時，周男已OHCA，由於現場地形險峻，從患者位置下切需經過約75度陡峭階梯，消防人員只能靠人力將患者小心搬運下山，過程中，救護人員同步進行生命徵象監測，包括測量血壓、血糖、血氧與心跳等，爭分奪秒地進行救援。

    經過一番艱辛搬運，患者終於被送至登山口，隨即由救護車送往慈濟醫院，但經搶救仍宣告不治，警方已報請檢方相驗，釐清確切死因。

    現場地形險峻，消防人員扛患者經75度陡梯搶救。（示意圖）

    現場地形險峻，消防人員扛患者經75度陡梯搶救。（示意圖）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播