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    他誤拿防狼噴劑當酒精消毒廁所 害麥當勞2客人受傷

    凌姓男子把防狼噴霧器當酒精噴灑，造成2名麥當勞客人受傷。示意圖。（資料照）

    凌姓男子把防狼噴霧器當酒精噴灑，造成2名麥當勞客人受傷。示意圖。（資料照）

    2025/05/06 10:27

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕凌姓男子在麥當勞上廁所後，自認臭味會影響到下一位使用者，他拿出隨身攜帶的酒精噴灑消毒除臭，結果竟誤拿到防狼噴霧器，導致後面兩位上廁所的男客一個屁股火辣、一個嘔吐不停，檢方偵結後依過失傷害罪將他起訴。

    檢方指出，去年8月10日下午4點半，30歲凌姓男子到新興區五福二路麥當勞消費時，突然感到肚子不適，他上完廁所後，覺得廁所有臭味，於是拿出隨手攜帶的「酒精」消毒，但沒注意到拿錯噴劑，竟在廁所內噴灑防狼噴霧器，導致廁所內充滿刺鼻的異味。

    凌男聞到異味後立即逃出廁所，但他沒有向店內工作人員告知此事就離開，5分鐘後，孫姓男客進到廁所內，他聞到化學藥劑後，立即出現嘔吐反應，另名農姓男客則是在凌男噴完防狼噴霧器後2小時進到廁所，坐在馬桶墊上的他也被「辣」到屁股。

    警方獲報後於11日上午找到凌男，並在他身上扣得6瓶美、德製造的防狼噴霧器；凌男警訊時坦承是噴錯藥劑，但高雄地檢署檢察官偵訊時，他又改口是被警察凶自己才會認罪；檢方發現，凌男攜帶的防狼噴霧器內含辣椒素、少量芥末和環保冷媒，3種成分都不是法令互管的毒物，因此不構成投放毒物罪，偵結後依過失傷害罪將他起訴。

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