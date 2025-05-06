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    午後陣雨前晚樹倒阻路 和平警助山上人車脫困

    倒伏的路樹阻斷往來大雪山國家森林遊樂區的道路。（民眾提供）

    倒伏的路樹阻斷往來大雪山國家森林遊樂區的道路。（民眾提供）

    2025/05/06 10:12

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區中專一線16.7公里處，4日晚間因午後陣雨影響，邊坡出現大樹倒伏阻斷道路雙向通行，和平警分局大棟派出所所長謝濬紘與警員張健能獲報後立即趕往現場，實施交通管制並擺設三角錐警示，避免交通危害。

    警方表示，當時倒伏的樹木橫臥2個車道，導致雙向交通完全中斷。由於事發當時適逢假日，現場包括台灣好行公車1輛、一般車輛15輛及機車2輛等共30多人受困無法下山。

    警方到場後迅速聯繫林業保育署，請求派員攜帶鏈鋸等工具進行緊急清理作業。經過警民合作，合力將大樹以鏈鋸分段切割並移置路旁，完成後大家齊聲歡呼，於當晚7時20分先行恢復單向通行，受困民眾得以先行順利下山離開大雪山森林遊樂區，整起事件並未造成任何人員傷亡，處置過程迅速有效。

    和平警分局長施永昭呼籲，山區道路受天候影響風險較高，駕駛人行駛時應減速慢行，隨時留意路面狀況，切勿任意超車、超速。若發現有倒木、落石或其他障礙物，應立即通報相關主管機關，或撥打110請警方到場協助，共同守護行車安全。

    現場警民合力將倒伏的路樹先移到一邊。（民眾提供）

    現場警民合力將倒伏的路樹先移到一邊。（民眾提供）

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