更保台北分會慶祝母親節 徐錫祥勉更生人學習技術、肯定自己

財團法人台灣更生保護會台北分會昨日舉辦「感恩的心 真情料理」活動，展現柔性司法，並提前慶祝母親節，圖右四白衣者為法務部次長徐錫祥。（更保台北分會提供）

2025/05/06 09:57

〔記者王定傳／台北報導〕財團法人台灣更生保護會台北分會昨日舉辦「感恩的心 真情料理」活動，展現柔性司法，並提前慶祝母親節；法務部次長徐錫祥表示，勉勵更生同學學習專門技術，自力更生，肯定自己，莫忘初衷，持續精進技術，技藝更高，服務更廣。

這場活動除邀請徐錫祥外，法務部保護司長洪信旭、參事林嚞慧、台北地檢署檢察長王俊力、更保台北分會主任委員林炳耀也都與會。

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更保台北分會表示，台灣的監所中，有近半數（42％）是因毒品相關犯罪入監的受刑人，且刑滿出獄後再犯比例偏高；但在2021年1月到8月「新入監」受刑人裡，公共危險的人數（27％）已超越毒癮（21％），公共危險入獄者中，高達62％為中重度酒精成癮，其中44％是重度成癮，可見毒品與酒精成癮成為多數更生人需克服的障礙。當他們服完牢役、準備重返社會，面對家人的不諒解，社會的不接納，就業市場的碰壁，在在挑戰他們復歸之路。

更保台北分會表示，藥、酒、毒癮更生人復歸的第一個關鍵：是有可供庇護的住所，第二個關鍵：工作。台灣更生保護會因此在全省設立32間安置處所，協助暫時不適宜回家，及願意接受戒癮治療的更生人，每年近400人，另外，法務部與台灣更生保護會長期致力於輔導、陪伴更生人穩定就業、技能訓練等就業轉銜服務。

更保台北分會指出，針對中式烹飪充滿熱情，並且渴望擁有自己的餐廳、小吃店，或去餐廳工作的更生學員，擁有「中餐丙級證照」是踏入餐飲業的入門磚，故北檢與更保台北分會去年特地辦理中餐丙級證照班，提升更生人的烹飪技能，為創業打下堅實基礎；其中，更生人阿瑞（化名）起初對烹飪沒多大興趣，但慢慢從中餐找到人生藍圖，如今不但考上丙級證照技術士，更有成家立業的夢想，也漸漸試著與同父異母的哥哥聯絡，他今日與今年考上「中餐丙級證照」的同學，藉此機會用料理感謝協助自己戒癮治療，脫離藥、酒、毒癮深淵者。

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