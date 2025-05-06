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    首頁　>　社會

    醉男青旅半夜上錯床 背包客遭掀布幔驚醒怒告性騷擾

    42歲古姓男子4日入住宜蘭礁溪某青年旅社，半夜卻爬上27歲魏姓男子的上鋪床沿，還動手「掀開布幔」，魏男驚醒後大聲喝斥並報警。（民眾提供）

    42歲古姓男子4日入住宜蘭礁溪某青年旅社，半夜卻爬上27歲魏姓男子的上鋪床沿，還動手「掀開布幔」，魏男驚醒後大聲喝斥並報警。（民眾提供）

    2025/05/06 09:51

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕42歲古姓男子4日入住宜蘭礁溪某青年旅社，半夜卻爬上27歲魏姓男子的上鋪床沿，還動手「掀開布幔」，魏男驚醒後大聲喝斥並報警，古男卻辯稱自己喝醉酒上錯床，強調未有非分之想，警方受理全案依性騷擾防治法相關規定，移請縣府社會處審議。

    街頭藝人魏男5日在網路貼文並直播，語帶驚恐提及4日凌晨住進礁溪青旅遭騷擾過程，指出有名同房男子半夜要爬上他的床，發現後大聲喝斥，對方除極力否認還裝瘋賣傻，聲稱自己喝酒想睡覺。

    魏男質疑「上半身都進到布簾裡面，如果這不是蓄意，那怎樣才是蓄意」，絕對不能姑息，因此報警處理，同房外國客也直呼「好恐怖」。魏男說，古男沒有實際侵犯到他，但一定要等到實質傷害才能處理嗎？無論男女都有可能是性騷擾受害者，一定要保護好自己，他能做的就是以自身經驗提醒大家注意安全。

    青旅業者接獲通知後，立即陪同魏男到警局，並請古男至1樓與其他房客隔離，警方到場了解，古男堅稱「是我的床，想要上床睡覺」，全案已依性騷擾防治法相關規定移請縣府社會處審議。礁溪分局呼籲民眾遇到性騷擾事件勇於制止、勇敢說不，並請撥打110、113，請求警方協助。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    古男稱是喝醉酒只想上床。（民眾提供）

    古男稱是喝醉酒只想上床。（民眾提供）

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