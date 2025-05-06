母親節前夕 保六員警DIY做蛋糕感謝媽媽辛勞

保六總隊同仁聚精會神製作母親節蛋糕。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/06 09:19

〔記者劉慶侯、吳昇儒／台北報導〕母親節將至，不少公家機關都會推動感謝母親的活動。保安警察第六總隊長周煥興今年靈機一動，母親節前夕，到蛋糕店訂購60組客製化蛋糕，讓同仁們可以在上面做畫、寫字，表達對媽媽的感謝，再送上親手裝飾的蛋糕，而保六員警也發揮巧思，除了寫下感人的話語，也用圖畫感謝媽媽。

保六總隊指出，這60組客製化蛋糕取名為「六順蛋糕」，象徵六六大順，圓滿順利之意，是周煥興先到蛋糕店中央廚房幫忙，烤製成半成品後，再送往隊部，讓同仁們親自繪製屬於對母親思念、想念、感念的圖騰或片語。

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周煥興也於活動當日裝扮成西點師傅造型現身互動，接著由蛋糕師傅們簡單介紹DIY製作流程，參加的員警各自展現巧思，有人寫下「MAMA PAPA」深情感謝老公經常體貼的父代母職、畫了一個「漂漂牛圖案」象徵金牛座的媽媽、用媽媽最愛吃的水果擺出

精緻圖形、用愛心、小康乃馨跟共同記憶的圖案，還有感性的寫下「媽媽 有妳才有家」、「Love U」、夫妻檔描畫十指緊扣的圖案，代表共相廝守十輩子傳達情意。

周煥興指出，某日漫步於忠孝東路時，發現一間知名蛋糕店，突然靈機一動，才進行這次活動，藉此慰勞平日辛勤付出的同仁，相信這份心意定能讓母親們感到溫暖與欣慰。

保六總隊員警在蛋糕上面寫字，表達對母親的感謝。（記者吳昇儒翻攝）

保六總隊長周煥興化身西點大廚，準備60組蛋糕給同仁們DIY，表達對母親的感謝。（記者吳昇儒翻攝）

參與的同仁都感到非常開心。（記者吳昇儒翻攝）

蛋糕完成後，再由同仁親手致贈給母親。（記者吳昇儒翻攝）

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