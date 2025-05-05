YouBike大盜！中壢3天2砸車行竊 情侶車停賣場名牌包被偷

YouBike大盜！中壢3天內2砸車行竊，情侶車停賣場名牌包被偷。（讀者提供）

2025/05/05 23:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一對情侶昨（4）日下午開車到中壢逛日本國民家居品牌大賣場宜得利家居，準備回家時，卻發現兩面車窗被砸損，車內名牌包和現金不見，損失上萬元，警方調閱沿路監視器調查發現，竊賊疑似看準車輛停在沒監視器的死角而犯案，更發現原來他與2日的砸車犯是同一人，均是先搭台鐵列車再轉騎YouBike代步，正鎖定身分要將他逮捕到案。

文化派出所副所長江博凱表示，員警在接獲民眾所報竊盜案，立即依規定受理，並擴大調閱監視器完成採證，現已掌握該犯嫌特徵，通知到案依竊盜罪嫌移送偵辦。

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原來這名砸車偷名牌包的竊賊，在中壢區3天內就2度犯案，光天化日下選在鬧區下手，而且不只專挑熱鬧的中壢商圈附近的監視器死角下手，並戴口罩、帽子包緊緊，超會閃躲監視器鏡頭，甚至戴著手套，偷完東西還去洗手，犯案手法相當老練，尤其他搭台鐵列車再騎YouBike犯案，更是特例獨行！

據受害情侶表示，昨日下午4點開車到至宜得利家居中壢店消費，購物時間不到1小時，兩人從商場出來時，發現兩面車窗都已被砸破，兩片玻璃窗就被丟在地上，車內都是玻璃碎片，其放在車內的名牌包包也已經被偷，加上現金損失上萬元，事後店家人員第一時間未提供任何協助，也讓兩人心寒，如今只希望警方早日逮到砸車慣犯。

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