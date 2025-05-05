台南警車趕赴辦案現場猛撞計程車 3男警、3乘客受傷送醫

南市四分局警用巡邏車猛撞多元計程車，連計程車右後車輪都被撞的移位，造成3名男警與計程車駕駛、2名乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

2025/05/05 21:27

〔記者王俊忠／台南報導〕5日晚間近8點許，台南市安平區永華路與育平路口驚傳1輛警用巡邏車與1輛多元計程車（UBER）的撞擊車禍，警車車頭與計程車後方都撞的嚴重凹損，警車上3名員警與計程車駕駛、兩名乘客都有肢體受傷，分別被消防局救護車送醫治療，6名傷者意識皆清醒。轄區市警四分局初步調查說，警車應是為了緊急趕赴有人持刀的現場，在這路口發生車禍意外。

聽到迸的一聲巨響！住在安平永華路與育平路口附近的許多民眾，都跑出來查看究竟。1輛白色多元計程車與1輛警車停在此路口靠近永華路往東方向的車道，警車車頭與計程車後方都嚴重凹損，計程車右後方的輪胎被撞的脫離輪弧，足見撞擊力量之強大。

請繼續往下閱讀...

市警四分局表示，當時，四分局育平派出所顏副所長與林姓、孫姓兩名男警接獲某住宅大樓有人持刀案況，連忙駕駛警車趕赴現場，警車是從育平路往南方向急駛，在永華路口撞上沿永華路往西方向行駛的1輛多元計程車，計程車上1名男駕駛與1男1女乘客都有肢體擦傷；警車上3名員警也都有肢體傷勢，幸6人意識皆清醒、先後被救護車送醫院治療。

市警四分局長曹儒林隨即趕赴現場了解案況、並向市警局長林國清回報、關心同仁傷勢。至於肇責部分，警方表示，會調閱此路口相關監視器影像，以釐清肇事責任。

南市四分局警用巡邏車猛撞多元計程車，連計程車右後車輪都被撞的移位，造成3名男警與計程車駕駛、2名乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

救護車將受傷男警送醫治療。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法