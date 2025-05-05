菊島花火升空！馬公動員警力支援 陳光復贊助經費設行動補給站

澎湖縣長陳光復贊助經費，慰勞警方花火節幕後付出辛勞。（馬公警分局提供）

2025/05/05 21:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節正式閃亮登場，展開為期3個月花火施放，馬公警分局在往後每1場活動，將動員近70餘人次投入交通、秩序、治安的維護工作。縣長陳光復為體恤警察同仁全力維護花火節活動順利進行的辛勞，特別贊助經費請警察局採購飲料、水果、餅乾等物資讓員警補充體力。

花火節今（5）日開幕，陳光復在副縣長林皆興、澎湖縣政府警察局長林温柔、旅遊處長陳美齡陪同下，前往馬公警分局設置在觀音亭園區的前進指揮所慰勉員警辛勞。陳光復表示，花火節已是澎湖宣告夏天觀光季開始的金字招牌，每年都有大量遊客湧入觀賞，謝謝警察局精心縝密的安全維護工作，讓遊客在澎湖縣旅遊時都能感到安心和放心，更對澎湖縣親切的人情味留下美好回憶。

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陳光復表示，他謹特別代表縣民，對警察弟兄姐妹們的辛勞，致上最誠摯的謝意，澎湖國際海上花火節順利圓滿舉行，警察弟兄是幕後最大的功臣，也希望這些豐盛補給品，能舒緩大家高壓的工作情緒，同時增強體力，並請大家好好照顧自己的身體。

慰問不忘打詐，澎湖縣長致贈慰問品，還要擔任防詐大使。（馬公警分局提供）

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