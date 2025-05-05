他攻占金錢豹螢幕教防詐「不能切歌」 這回深入社區被笑稱：黑道演警察

周俊銘近日改披小馬哥周潤發的黑色皮衣，再度拍識詐片登場宣導。（警方提供）

2025/05/05 22:34

〔記者許國楨／台中報導〕被封為最會「恐嚇」民眾的台中市第六分局長周俊銘，先前親自拍防詐影片，直接進攻金錢豹等知名酒店螢幕，強迫大家一邊喝酒一邊背詐騙套路，還「不能切歌」。近日改披小馬哥周潤發的黑色皮衣，「入侵」轄區內社區大樓播放，強大氣場被住戶笑稱「根本是黑道演警察」，意外達到宣導效果。

周俊銘因常提醒同事，有新的法令要善盡宣導責任，讓民眾知道規定內容，也會主動告知當地民代和里長協助宣導，減少民眾違規觸法，再發布新聞告知民眾將執法，暖心舉動因此被封為最會「恐嚇」民眾的分局長，而近年來詐騙猖獗，他直接拍攝防詐識詐影片，再度發揮「恐嚇」的功力。

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也因此近期在台中知名酒店金錢豹、海派及KTV等場所，客人發現一個有趣的現象，包廂螢幕不時會跳出周俊銘的臉，提醒大家小心詐騙，影片還不能快轉或關閉，不少酒客笑翻，「一整晚被他洗腦，喝酒的心情都沒了」。周則自嘲說「我長得不夠帥，只能用這種方式強迫大家記住如何防詐」，請大家多多體諒。

近日他則改披周潤發的黑色皮衣，帥氣十足的再度拍片宣導，深入轄區內社區大樓播放，強大氣場被住戶笑稱「根本是黑道演警察」，強烈反差不僅增添影片娛樂性，也讓防詐觀念更容易被住戶記住、傳開。

影片中周強調，「天會黑、人會變、三分情、七分騙，公家機關不會去你家拿錢，去拿錢的都是詐騙」，情節模擬最常見的詐騙案例，如假冒檢警、投資陷阱、網購詐騙等詐騙手法，提醒住戶遇到相類似場景，即可確認是詐騙手法，應保持冷靜，更不要隨意提供個資或匯款。

警方表示，藉由防詐影片的推播，不僅提高住戶的防詐意識，也讓宣導更貼近社區生活，後續將配合社區講座、網路宣導等方式，讓防詐成為社區的一部分，共同守護安全家園。

台中市第六分局長周俊銘，近期攻陷知名酒店金錢豹、海派及KTV等場所螢幕防詐。（警方提供）

影片深入社區大樓播放。（警方提供）

影片深入社區大樓播放。（警方提供）

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