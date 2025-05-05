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    首頁　>　社會

    潮州公墓失火波及果園 逆轉改判鎮公所賠償

    屏東潮州鎮公所公墓失火，鄰近果園被燒毀，高雄高分院改判鎮公所要賠償。（記者鮑建信攝）

    屏東潮州鎮公所公墓失火，鄰近果園被燒毀，高雄高分院改判鎮公所要賠償。（記者鮑建信攝）

    2025/05/05 21:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏縣潮州鎮潮第3公墓火災，波及鄰近果園，陳姓女園主認為未設防火巷有疏失，請求國家賠償54萬元，高等法院高雄分院審理後，改判鎮公所應給付近萬元定讞。

    據了解，2023年3月2日上午11點多，潮州鎮公所第3公墓，因民眾掃墓焚燒枯草、紙錢而引發火警，火勢延燒至鄰近果園，導致檳榔樹、香蕉樹、火龍果等被燒毀，損失高達216萬元。

    陳姓女園主指出，這些果樹是她與友人共有，她佔有4分之1產權，並認為鎮公所沒有設置圍牆、灑水設備，也未剷除公墓和果園間雜草，進而開設防火間隔（即防火巷）有過失，請求國家賠償54萬元。

    被告潮州鎮公所則說，有設置不可隨意燃燒紙錢警告標話，每年清明節前開挖寬度約2公尺防火巷，但因考量如過早施作，清明節未到之前又雜草叢生，無法達最佳效果。又說，火警發生距清明節尚有月餘，故雖尚未開挖施工，管理仍無欠缺。

    屏東地院判決鎮公所勝訴，陳女不服上訴，高雄高分院指出，有部分民眾有提早掃墓習性，被告卻未能及時因應施工，認定確有疏失，並審酌勘驗果樹鑑定報告，認為賠償9910元比較合理，全案落幕。

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