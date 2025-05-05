頭痛人物？火車站襲胸被抓 黑衣男涉竊又闖夾娃娃機店便溺

黑衣男蹲在夾娃娃店角落便溺畫面被監視器拍下。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

2025/05/05 20:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭東門夜市一家夾娃娃店，遭一名穿著黑色T恤男子闖入便溺，黑衣男上完後直接穿上褲子走人，過程被監視器拍下，畫面曝光後，網友直呼「噁心」。

監視器拍到黑衣男昨天下午3點多獨自進入夾娃娃店，蹲在店內角落便溺，上完後沒有擦拭就拿著手搖飲料離去。店家上網PO文，「這裡是營業場所，大哥（指黑衣男），這裡有提供你大便的場所嗎」？網友留言回應，「他會露鳥加猥褻動作，女生要小心」、「台灣一堆奇葩人」、「沒擦屁股」。

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宜蘭警分局今天（5日）指出，警方接獲報案，宜蘭市宜興路一段及舊城東路昨天有財物遭竊，循線查出44歲林姓男子涉有重嫌，林男另到一家夾娃娃機店內隨意便溺，已通知他到案說明，隨意便溺行為，依違反廢棄物清理法報請縣府環保局裁罰，竊取他人財物部分，依竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

此外，昨天下午4點多，林男還到宜蘭火車站對2名候車女乘客襲胸，鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所警員將也查獲到案，林男坦承不諱，警詢後依違反性騷擾防治法函送法辦。

宜蘭東門夜市一家夾娃娃店，遭黑衣男闖入便溺（紅圈處）。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

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