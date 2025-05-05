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    北宜公路修剪路樹封閉單線車道 交管員放行雙向騎士對撞骨折

    北宜公路坪林路段今天下午因中華電信外包商修剪路樹，進行單線封閉交通管制，但交管的工作人員疑因溝通不良，導致雙向皆放行，造成柴姓騎士與羅姓騎士發生對撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

    北宜公路坪林路段今天下午因中華電信外包商修剪路樹，進行單線封閉交通管制，但交管的工作人員疑因溝通不良，導致雙向皆放行，造成柴姓騎士與羅姓騎士發生對撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/05 19:52

    〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市北宜公路坪林路段今天下午因中華電信外包商修剪路樹，進行單線封閉交通管制，但交管的工作人員疑因溝通不良，導致雙向皆放行，造成柴姓騎士與羅姓騎士發生對撞事故，警消獲報趕抵，將骨折的柴男送醫救治，幸無生命危險，事故原因仍有待釐清。

    新店警分局調查，中華電信外包商於今天下午2時，在坪林區北宜公路32.6公里至32.8公里處修剪路樹，並封閉往坪林方向車道，且由工作人員冷男及陳男分站2邊進行交通管制。

    此時，21歲柴男騎乘大型重機kawasaki ninja400由新店往坪林方向行駛，羅男則騎乘大型重機Honda cb650R由坪林往新店方向行駛，2人行駛至交管處時，聽從工作人員指示放行，怎料在一處彎道發生對撞事故，雙雙倒地受傷。

    警消趕抵後，發現柴男右手骨折，隨即送往台北市立萬芳醫院救治，羅男則多處擦傷不需送醫；警方說，2名受傷騎士酒測值皆為0毫克，已繪製事故圖並製作筆錄，至於詳細肇事責任歸屬及原因，仍有待進一步釐清。

    柴姓騎士與羅姓騎士發生對撞事故，警消獲報趕抵，將骨折的柴男送醫救治。（記者陸運鋒翻攝）

    柴姓騎士與羅姓騎士發生對撞事故，警消獲報趕抵，將骨折的柴男送醫救治。（記者陸運鋒翻攝）

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