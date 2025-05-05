2億交保頻接近機場、海岸遭延押2月 郭哲敏抗告遭駁回確定

「88會館」負責人郭哲敏。（記者王定傳攝）

2025/05/05 18:56

〔記者楊國文／台北報導〕「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億元、從事地下匯兌洗錢217億元，獲新北地院裁定2億元交保，均予「三限」，及接受電子腳環等科技監控，不料，郭哲敏違反禁令，多次接近機場、海岸線，4月11日遭拘提並羈押，同月23日並裁定，自26日起延長羈押2月；郭不服抗告，高等法院認定，郭涉犯7年以上的銀行法重罪、國外有鉅額資產可供生活無虞，且多次試探科技監控備效能，有逃亡意圖，今裁定抗告駁回，全案確定。

郭哲敏2022年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，11月再獲交保；檢方不服二度抗告成功，地院裁定2人仍交保，但保金各加一倍，檢方3度抗告成功，地院因此將兩人回復羈押禁見，郭當時的保金1億元，事後發回給具保人。

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全案於今年1月辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、張旭昇10年，並定於5月29日宣判，合議庭認兩人如能提出保證金，並進行相關防逃措施，對兩人應有相當程度的心理約束力，裁定2億元交保。

未料，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件。

新北地院合議庭因此於4月11日上午拘提郭哲敏出庭，審酌他在海外有巨額資金可供生活無虞，有相當理由認為有逃亡之虞，並審酌郭所涉犯罪情節、國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、人身自由及防禦權受限制程度的私益，繼續施以具保、限制出境、出海及科技設備監控無法避免逃亡風險，將郭再次羈押。

新北地院4月23日召開延長羈押庭，郭哲敏和律師辯稱，郭到北市區用餐、剪髮，返家途中行經機場附近，並未停留，不是刻意違反規定，但合議庭不採信郭的辯詞，認定郭以各種方法試探科技設備監控的效能，明顯有逃亡意圖，裁定郭自4月26日起，延長羈押2個月。郭不服，提起抗告。

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