斥資百萬製作消防月曆挨批老套 桃市消防局：主要招募義消、志工

議員謝美英質詢指出，消防局去年終於編列預算製作消防月曆，但拍攝手法老套且與猛男消防月曆落差甚大，認為市府文宣品應該分眾對症下藥，才能花了錢又有效果。（謝美英辦公室提供）

2025/05/05 19:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市消防局今（5）於市議會進行工作報告，議員謝美英質詢指出，消防局去年終於編列預算製作消防月曆，但拍攝手法老套且與猛男消防月曆落差甚大，把消防當水果月曆拍，斥資百萬卻不敵大有分隊自行拍攝的品質；消防局回應，此案為招募義消的構想，除了月曆，亦有桌曆、筆記本，以全數發放完畢，今年則無規劃相關預算印製。

謝美英表示，新北消防月曆已經行之有年，「新北消防發爾麵」粉絲專頁也有21萬粉絲，雖有不少展現「冰塊腹肌」的賣肉影片，但也確實引起廣泛討論，將許多正確消防觀念傳達給民眾，而桃園前2年由大有消防分隊一群年輕消防員，自己揪團健身並自費拍攝月曆希望留下紀念，以小資小成本拍攝，結果質感非常好好，連外縣市也搶著要，是很棒的宣導品。

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謝美英表示，消防局去年終於編列預算印製月曆，但許多民眾反映拍攝的月曆風格太老派，好像把消防當成水果在拍，取景、構圖跟調色都像是水果月曆，每張照片都修過頭，跟現在時下流行的風格、質感相差十萬八千里，據她了解，過去基層自掏腰包拍攝只花不到30萬元，消防局斥資100萬元卻拍出這樣品質，讓人質疑錢沒有花在刀口上。

謝美英認為，找到目標族群才能做出市場區隔，水果月曆過去以長輩為大宗，希望格子大、喜歡明亮、大器的水果，而消防月曆則以年輕人為主，市府今年的水果月曆走新創路線，雖然深受年輕人喜愛，卻被長期有掛月曆習慣的長輩們嫌棄，而年輕人喜愛的消防月曆，則被埋怨太過老派，既然要做就應該「分眾對症下藥」，才能真正接觸到目標族群，市府花錢製作的文宣品才有意義。

消防局回應，為彰顯消防局機關形象及招募義消人員，去年規劃遴選12名消防人員、10名義消人員及災害團體志工2名，共22人拍攝形象照片，並印製成月曆、桌曆及筆記本等召募義消及災害團體志工的文宣品，採購項目分別為專案企劃（攝影服務及美編設計）及印製月曆7000本、桌曆450本、筆記本500本等，預算金額為100萬元，採公開上網招標。

消防局強調，此案為去年招募義消的構想，並非常態性業務，文宣品發放對象主要是桃市府各局務、議員服務處、消防人員、義消人員及災防團體等，並請其協轉一般民眾索取，目前所有文宣品皆已發放完畢，今年並無規劃相關預算印製，未來也將以其他招募方式，吸引各領域人才加入救災志工行列。

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