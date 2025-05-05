騎士以黑布遮蓋車牌挑釁「抓不到我」 中壢警：已確認身分將開罰

桃園中壢騎士以黑布遮蓋車牌並公然挑釁「抓不到我」，警方要抓了。（民眾提供）

2025/05/05 18:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區日前有騎士用黑布遮蓋車牌，並在上面寫上「反正你們也抓不到我」，甚至以英文不雅字眼公然挑釁，網友在社群平台看到此PO文紛紛表示「在跟警方挑釁耶」、「傷害性不大，污辱性極強」；對此，中壢警分局興國派出所接獲通報展開查證，已迅速確認該機車車主身分。將依據道路交通管理處罰條例規定，對車主開立罰單，最重可處4800元。

一名網友日前在「爆料公社」臉書社團PO出這張照片，只見在中壢區三光路、環西路二段366巷口處，前方一名騎士的車牌被用黑布蓋住，且上面還寫著「反正你們也抓不到我」。原PO稱「車牌都遮了，還戴安全帽停紅燈？」

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此PO文引起網友熱議，有人留言「中壢怎麼那麼多奇葩？」「猴子特別多」、「遮牌抓不到，抓交替有機會」、「可以這麼光明正大的遮嗎」，也有網友敲碗「差不多要找上門了～期待續集」、「不是抓不到，還乖乖等紅綠燈」、「哇哇！在跟警方挑釁耶」、「反正等出事就會抓到了」。

興國派出所所長王韋力今日指出，依該法條，若汽車或機車車牌遭塗抹、污損、遮蔽或以其他器具妨礙辨識，將依法開罰，並責令申請換領牌照或改正。此案件已依程序處理，警方絕不姑息以任何方式試圖逃避稽查的違規行為。

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