台南警開槍、圍捕車手一度被撞飛 驚悚畫面曝光

歸仁分局蔡姓員警攔截嫌犯車輛，開槍制止，被撞飛、摔倒。（民眾提供）

2025/05/05 18:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕詐騙集團今天下午於台南永康區面交，1人先被逮，另2男、1女同夥開車逃逸，歸仁警分局追緝，歹徒竟沿路衝撞，警方在中山高速公路仁德交流道口攔截，嫌犯繼續開車拒捕，員警開了5槍，卻被擦撞、彈飛，重摔倒地，民眾機車也遭嫌犯車輛撞擊，監視器畫面曝光，令人驚心動魄。

雖然3名嫌犯在仁德交流道口開車衝撞警方與民眾，僥倖兔脫，後來仍於東區被逮捕，全案調查、偵辦中。

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警匪追逐過程，1部巡邏車、2部巡邏機車，以及民眾的2部轎車、2部摩托車都被衝撞，黃、蔡姓2員警與2民眾都有受傷，幸無大礙。

當時邱、黃姓女子各駕駛著廂型車與轎車在仁德交流道口的中山路上停等紅綠燈，

嫌犯的車輛就停在後方，騎著巡邏機車的蔡姓員警，立刻趨前，喝令歹徒下車，對方竟開車衝撞。

蔡姓員警朝輪胎射擊5槍，嫌犯車輛竟撞開邱、黃女子的車輛，加速逃逸，過程中，蔡被撞得彈飛至黃女轎車的引擎蓋上重摔在地，歹徒又撞到了前方的2部摩托車，離開現場，騎士也跌倒受傷。

現場目擊警匪追逐，甚至開槍的邱、黃女，案發後都驚魂未定，幸好人員平安，她們也佩服波麗士打擊詐騙犯罪的英勇。

3嫌繼續逃往東區，警方加以追捕，在裕永路，嫌犯再度度衝撞，造成巡邏車受損；車手林姓2男子、1楊姓女子在中華東路棄車，隨即歸仁分局逮獲。

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歸仁分局蔡姓員警攔截嫌犯車輛，開槍制止，被撞飛、摔倒。（民眾提供）

歸仁分局蔡姓員警攔截嫌犯車輛，開槍制止，被撞飛、摔倒。（民眾提供）

歸仁警方鍥而不捨，逮獲車手。（記者吳俊鋒攝）

員警開槍制止嫌犯逃逸，彈殼掉在民眾車輛上。（記者吳俊鋒攝）

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