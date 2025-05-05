假求職詐騙4個月已有64件 雲縣要走入校園阻詐

針對假求職詐騙案，縣府決定走入校園用真實案例向學子宣導。（記者鄭旭凱攝）

2025/05/05 16:44

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣假求職詐騙案今年以來已發生64件，財損金額高達671萬元，許多學生剛從校園踏入社會，還沒賺到第一份薪水就陷入詐騙陷阱、損失慘重，縣府決定走入校園阻詐，全力守護青年就業隱私、防止被詐騙。

雲林縣政府今天舉行記者會，宣布啟動「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，將走入校園，透過戲劇演出、法令教育及全媒體宣傳，強化青年就業安全意識，協助青年識破求職陷阱、守護就業隱私。

請繼續往下閱讀...

記者會由雲林縣長張麗善主持，她表示，許多不肖業者透過社群平台張貼假工作訊息，誘騙求職者提供個資，進一步簽下貸款文件，造成不少青年受害，今年到4月為止，縣內假求職詐騙案已有64件，損失達671萬元，縣府即日起將走入校園宣導，希望在青年邁入職場前，建立正確的求職觀念與風險意識。

縣府規劃於縣內國中、高中職及大專院校辦理21場校園宣導活動，以真實詐騙案例改編戲劇劇本，搭配「三大求職準備」、「七不原則」、薪資揭示與就業隱私等主題，透過劇團演出與主持人互動，引導學生辨識風險情境、強化自我保護能力。

勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，依據「就業服務法」規定，雇主不得強迫求職者提供與工作無關的隱私資訊，如家庭背景、健康狀況或婚育計畫等，還將同步啟動多元媒體宣傳，製作求職防詐CF影片，並在台鐵通勤列車、廣播、報紙刊登相關宣導，同時透過YouTube、Facebook及Instagram等社群平台加強曝光宣導。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法