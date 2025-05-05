剴剴案保母劉彩萱辯「幻聽20年」 精神鑑定打臉：不實陳述

保母劉彩萱聲稱有幻聽、自我懷疑有思覺失調症。（資料照）

2025/05/05 15:51

〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐1歲10月男童「剴剴」，台北地方法院國民法庭今審理第8天，進行量刑調查，下午傳喚鑑定人、馬偕醫院精神醫學部醫師徐堅棋，報告「量刑前社會調查鑑定」結果，鑑定結果指出，劉彩萱性格矛盾、缺乏同理心，虐童時間長達3個月並非她「一時衝動」說詞所能辯解，她聲稱有幻聽、自我懷疑有思覺失調症，則是被徐堅棋認定缺乏客觀事實，屬「不實陳述」，不能減輕罪責。

徐堅棋與馬偕醫院的鑑定團隊，成員包括心理師及社工，花費2個月時間訪談劉彩萱姊妹及家人等8人。鑑定結果指出，劉彩萱智商105，智力中等，性格矛盾、憤慨不滿、缺乏同理心，憂鬱、自我懷疑且缺乏自信。

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徐指出，劉彩萱的行為模式，受到她的人格特質影響，鑑定時呈現自我防衛、否認犯行、合理化自己行為的狀態，未來若未積極解決或改變，而在沒有監控的情況下照顧幼童，仍有虐童的風險。

劉彩萱向鑑定團隊宣稱她「幻聽」長達20年，受幻聽影響才虐待剴剴，還懷疑自己患有思覺失調症，因病情發作而凌虐剴剴。徐堅棋認為，劉彩萱實際上並未罹患這些精神疾病，不實陳述自身有精神疾病。

徐堅棋表示，劉彩萱稱她在看守所一聽到救護車聲音，腦海就都是剴剴送醫時的畫面，睡不好、吃不下，有想死念頭，但她拒絕接受所內精神科診療；鑑定認為，她是受到本案偵查、審理的影響，而有適應障礙症及憂鬱現象，但並非本案起因，且目前也未達人格障礙症的診斷標準。

劉女長期虐童3個月，難以依「一時衝動」解釋犯行，其犯行已超過一般社會所能容忍的範圍，不能減輕罪責；至於未來回歸社會的可能性，醫師認為劉女有宗教信仰，也有家人支持，若未來透過心理治療，有可能改變，刑後有復歸社會的可能性。

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