狠母與男友吵架竟對6月大女兒灌安毒 檢起訴求刑12年

女子只因與男友吵架，涉嫌對親生未滿6月大的女嬰餵食安毒，桃園地檢署偵結依殺人未遂等罪嫌將她起訴、具體求處12年重刑。（記者余瑞仁攝）

2025/05/05 15:41

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名女子去年底涉嫌對年僅6個月大的女兒餵食安非他命，警方及時將女嬰送醫保住性命。桃園地檢署調查認為，女子是女嬰唯一照顧者，僅因自身情緒控管失當，對不足6個月大、毫無反抗能力的女嬰強行餵毒，偵結依殺人未遂、毒品危害防制條例等罪嫌起訴，並向法院具體求處12年重刑。

桃園市家防中心、婦幼警察隊去年12月23日間接獲醫院通報，指1名不足6個月大的女嬰在林口長庚醫院接受治療，女嬰尿液檢出甲基安非他命高達46910ng/mL、安非他命9860ng/mL。

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桃園地檢署婦幼專組檢察官陳羿如指揮中壢警分局依重大兒虐偵辦流程偵辦，警方地毯式勘查女嬰住處，追查女嬰體內存有高濃度甲基安非他命的原因及有無相關毒物，經向林口長庚醫院調取女嬰病歷及相關檢驗報告，發現女嬰生母犯罪嫌疑重大，檢察官今年1月4日傳喚她到案訊問，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，女子去年12月9日晚間因與男友吵架，當下欲輕生並要帶著女嬰共赴黃泉，強行將含有甲基安非他命的液體灌入女嬰口內，導致女嬰受到腦病變等傷害；事後女子將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方在女嬰尿液驗出毒物反應，性警方通報揭發案情。

檢方調查認為，女子涉嫌成年人故意對兒童犯殺人未遂及以強暴方法使人施用第二級毒品罪，而她身為女嬰唯一照顧者，本應善盡保護之責，卻僅因自身情緒控管失當，而對女嬰強行餵毒，造成女嬰極大傷害，偵結起訴並建請法院從重量處有期徒刑12年。

受害女嬰目前由家防中心安置中，並定期就醫回診治療，桃園市政府結合家防中心、警察單位、桃園地檢署及長庚等醫療機構提供資源，盡力回復女嬰健康及生活。

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