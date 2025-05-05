分手8年後「外流集中營」出賣女友青春肉體 挨告求償4百萬

男子上網PO出分手8年的前女友學生時期裸照，挨告判賠90萬元。（情境照）

2025/05/05 16:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市施姓男子，前年無意間找到分手8年前女友高中時期交往時留下的照片，其中還有清涼的裸照，施一時興起，將當年女友青春肉體PO上臉書「外流集中營」社群，還外加2張前女友姊姊的生活照，挨告求償4百萬元，法院判賠90萬元，可上訴。

判決指出，被告施男從事水電工作，與原告A女於2015年6月間至隔年8月間為男女朋友，2人分手後施男仍保留交往期間所拍攝A女裸體之性影像，前年9月25日，施一時興起，將A女的裸照PO上臉書「外流集中營」社團，發表「XX妹可可愛愛」為標題，還外加A女的2名姊姊生活照。

請繼續往下閱讀...

事後，已從學校畢業多年，目前從事美容工作的A女得知，憤而對施男提告求償2百萬元，2名姊姊也各求償1百萬元。

施男承認做錯，也願意承擔，但對高額求償直接嚇到，向法院求饒稱「若我有能力我也願意做一定的彌補」、「賠償30萬元是我的極限」。

橋頭簡易庭審理認為，刑事部份施男被依非法利用個人資料罪判處5月。A女性影像遭外流，事後必然感到極度不安、惶恐，精神上遭受折磨。兩姊影像雖為一般生活照，仍可能被誤認為性影像中之人，因此，判處施男各賠償60萬元、15萬元、15萬元不等金額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法