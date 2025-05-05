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    澎湖安檢所上兵涉酒駕被逮又有毒品反應 第七岸巡隊將汰除

    澎湖西嶼某安檢所許姓上兵，涉嫌酒駕又傳有毒品反應，全案移送法辦。（民眾提供）

    澎湖西嶼某安檢所許姓上兵，涉嫌酒駕又傳有毒品反應，全案移送法辦。（民眾提供）

    2025/05/05 15:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公警分局光明派出所，今（5）日凌晨執行臨檢勤務，攔截許姓駕駛涉嫌酒駕，依違反公共危險罪嫌移送澎湖地檢署繼續偵辦，又驗出K他命毒品輕量反應，將送台灣進一步檢驗，同時查出許身份是西嶼某安檢所上兵，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊表示，將依法汰除。

    馬公警分局調查指出，今（5）日凌晨2時許，光明派出所員警進行例行性訓練，依法執行攔檢勤務，在馬公市區查獲許姓男子涉嫌酒駕，酒精測量高達0.4以上，已達公共危險罪標準，因此警方依法扣車扣人，移送澎湖地檢署，車內並未搜出任何違禁品。至於車上另名女性友人，經查是參加前一晚武轎表演在路上巧遇的友人，順道送其回家。

    根據了解，許姓男子昨（4）日晚間與友人相約，在皇家海洋大樓飲酒作樂，翌日凌晨散會後自行駕車返家，不料卻遇到警察道路車檢，由於酒精未散，因此測出超標，被依公共危險移送澎湖地檢署繼續偵辦，同時依照程序進行驗尿，卻發現有微量K他命毒品反應，將送往台灣專業機構，進一步進行化驗才能確認。

    由於許姓男子被查出是現職海巡署上兵，現在西嶼某安檢所服務，也震驚上級單位澎湖第七岸巡隊，因許姓男子已涉及酒駕公共危險罪，依照規定將先行汰除，至於是否染毒？則由司法機關進行認定，將靜待司法調查結果，許姓男子所為不僅自毀前程，也增添單位麻煩。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    澎湖安檢人員站在第一線執法，一向是正面形象。（民眾提供）

    澎湖安檢人員站在第一線執法，一向是正面形象。（民眾提供）

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