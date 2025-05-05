國小約聘營養師洩密助廠商詐領獎勵金 判刑4月

基隆地院近日審結，認定林女觸犯公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判處有期徒刑4月，緩刑3年。 （記者吳昇儒攝）

2025/05/05 15:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕林姓女子於2019年9月至2022年7月間，擔任基隆市深美國小約聘營養師，本應負責學校膳食衛生安全督導，卻透漏檢查時間給得標的黃姓廠商。基隆地院近日審結，認定林女觸犯公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，判處有期徒刑4月，緩刑3年。

檢察官查出，林姓營養師明知龍昇蔬果行得標基隆市深美國小110學年度午餐食材暨調味料財物採購，其為了讓龍昇蔬果行通過基隆市府教育處定期或不定期午餐食材稽查，竟於2021年11月10日下午3時40分許，用LINE通知黃姓老闆稽查時間；還「貼心」提醒沒標章的不要出等語，更把教育處同年月22日至同年12月17日（共20天） 表定稽查的學校、人員等秘密資訊，傳給黃男，讓他能夠提前準備，讓午餐食材稽查失去意義。

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清查後更揪出，黃姓廠商為了領取使用國產可溯源食材獎勵金，透過其他廠商採購少量的國產雞腿後，再買入大批進口雞腿，混充全數均具國產認證標章雞腿，藉此詐得1萬360元款項。

法官認為，林女身為國小營養師，竟將稽查事項告知黃姓廠商，已觸犯公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，考量她並無前科，犯後承認犯行，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑3年，需支付公庫5萬元；黃姓廠商則觸犯共同犯詐欺取財罪，判處有期徒刑10月，緩刑5年，並向公庫支付10萬元，不法所得1萬360元。其餘兩名詐欺共犯，則判處有期徒刑7月，緩刑4年，需支付公庫6、8萬元，全案仍可上訴。

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