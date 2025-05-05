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    台北車站前客運與公車擦撞 2車卡在路上交通一度打結

    客運與公車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

    客運與公車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/05 15:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕國光客運58歲陳姓司機今天早上駕駛大客車，行經台北車站附近一處路口時，車輛與45歲蔡姓司機駕駛的三重客運公車發生擦撞，雖然2車車速不快，撞擊並不嚴重，但2輛「大車」車禍後卡在路上，交通一度打結。幸虧轄區警方迅速到場排除，不久後就恢復交通順暢。

    警方調查，今天早上11時54分許，國光客運陳姓司機駕駛大客車，行經台北市公園路北往南方向，至忠孝西路要右轉時，其左後照鏡不慎與在忠孝西路上直行、由蔡姓司機駕駛的三重客運忠孝幹線公車右側車身擦撞，還好當時2車車速都不快，車上乘客都沒有受傷。

    不過，2車擦撞後卡在忠孝西路上，一度造成交通打結，幸虧轄區警方立刻到場排解。

    警方說，這2名司機酒測值都是0，警方研判可能是視線死角才不慎釀禍。

    警方呼籲，駕駛車輛應遵守交通安全規則，行經閃光號誌路口時，閃光黃燈車輛應減速慢行；閃光紅燈車輛應停車於交叉路口前，禮讓幹道車先行並確認安全無虞再行駛。另直行車輛亦應注意車前狀況，採取必要安全措施，以確保行車安全。

    客運與公車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

    客運與公車擦撞。（記者王冠仁翻攝）

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