生下就溺死！ 台中駭人古井棄嬰屍 狠心父母曾三度墮胎求輕判

台中石岡古井嬰屍案，台中地院今天開庭審理。（資料照）

2025/05/05 15:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市石岡區去年驚傳嬰屍命案，謝姓男子與柯姓女友（同為31歲），前年聯手將出生嬰兒丟進浴缸溺死再棄置古井，震驚社會，全案歷經調查、起訴後，台中法院今開庭審理時，意外揭露2人在大學期間就三度墮胎，兩名被告雖表示懊悔，懇求法官從輕量刑，但檢方認為手段殘忍，請求重判，案件預計下月宣判。

經查，謝男與柯女為大學交往多年的情侶，過去曾三度墮胎，2022年10月，柯女發現懷孕原打算引產，但拖延至胎兒13週後無法以藥物處理，最後未採取醫療手段，2023年5月26日，柯女在上班期間突然腹痛，回到東勢區租屋處後臨盆，謝男到場接生，晚上在浴室產下一名男嬰。

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柯女當時表示無意扶養孩子，謝男竟將新生兒放入浴缸中溺斃，兩人將屍體包入垃圾袋後帶回租住處，棄置於後方古井中，隔年也就是去年元月間，謝男因良心不安主動向警方投案，警方到現場打撈出裝有嬰屍的白骨袋，兩人遭檢方依殺人與棄屍罪起訴。

庭審中，謝男承認犯行並稱「已知錯，願意承擔」，懇求法官輕判；柯女則表示「再給一次機會，不會再做同樣的事」，強調是因無勇氣面對家人才導致悲劇發生。

檢方指出，謝男犯後態度良好，建議合併執行7年2月至8年8月刑期；柯女則數度翻供、拒絕坦承，審理期間仍強辯推諉，殺人罪求處10年至12年、棄屍罪求處2年，建請合併執行12年4月至12年10月。

此外，柯女在庭上指出，兩人交往後期謝男展現強烈控制慾，不僅威脅分手，還曾強逼她吸瓦斯長達1分鐘，甚至用不雅照威脅，堪稱恐怖情人。檢方強調，即使無意扶養也應報警處理，柯女選擇親手溺斃嬰兒，手段極端冷血，社會難以接受。

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