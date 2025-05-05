轉傳海軍中將劉慶斌黑函挨告 「美女輔導長」獲不起訴

海軍司令部中將政戰主任劉慶斌（右），去年遭網路黑函攻擊不當支領差旅費等問題，經國防部調查認為查無不法後，被譽為「美女輔導長」的張姓軍官等4名軍士官仍轉傳相關文章，劉慶斌獲知因此提告妨害名譽，但台北地檢署今日以4人只是私下傳息，與散布於眾犯罪構成要件不符等理由，處分4人不起訴。（圖：取自國防部青年日報）

2025/05/05 15:11

〔記者王定傳／台北報導〕海軍司令部中將政戰主任劉慶斌，去年遭網路黑函攻擊不當支領差旅費等問題，經國防部調查認為查無不法後，被譽為「美女輔導長」的張姓軍官等4名軍士官仍轉傳相關文章，劉慶斌獲知因此提告妨害名譽，但台北地檢署今日以4人只是私下傳息，與散布於眾犯罪構成要件不符等理由，處分4人不起訴。

劉慶斌曾任陸戰隊政戰主任丶艦隊指揮部政戰主任丶海軍司令部副主任丶國防部政戰局副局長等職，2022年4月升任海軍司令部政戰主任，並晉任為海軍中將。

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不過，臉書公開社群「靠北長官」去年頻頻出現海軍官兵對劉慶斌的投訴，數量超過40篇以上，還有一篇檢舉函更是直接寄給國防部長顧立雄，多位立法委員丶監察委員也都有收到。顧立雄指示由國防部總督察長室進行行政調查，調查報告明確指出，劉慶斌在支領差旅的相關作業上，並無不法。

未料，張姓女軍官在黑函事件爆發後，收到他人傳來的訊息，未經求證便轉給同事，該名同事再傳給軍中其他人，消息最終被回報至海軍司令部，海軍司令部對張及其他3名轉傳者祭出記過處分，劉慶斌也提告妨害名譽，但檢方認為，4人僅是轉貼「靠北長官」裡的貼文，且是一個傳一個，並無散布於眾，與刑法妨害名譽罪的構成要件不符，處分不起訴。

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