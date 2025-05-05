老婦被騙千萬請求返還扣押款 高院認案件待審駁回聲請

「台版柬埔寨」凌虐3死案，一審重判首腦杜承哲（左二，橘衣）等4人均無期徒刑，高院審理中，王婦請求高院返還她被騙的１千萬元，高等法院指出全案尚審理中，仍有扣押必要，駁回聲請案。（記者楊國文攝）

2025/05/05 13:57

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨詐騙案」主嫌杜承哲等人涉拘行拘禁61人，有3人遭凌虐慘死，全案詐騙不法近4億元，士林地院重判杜等4人無期徒刑；王姓老婦主張年老多病，因被騙只好借貸度日，提告哀求返還她被騙的新台幣１千萬元，但高等法院認為此案尚審理中，為保全證據、審理需要，尚有扣押必要，駁回聲請。

王姓婦人聲請指出，她誤信詐騙集團被告杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人謊話，被騙新台幣１千萬元，因年老多病，生活困頓，因此只能借貸度日，而士林地院去年已判決杜承哲等4人均無期徒刑，請求依刑事訴訟法第473條第1項規定，發還遭詐騙的1千萬元。

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高等法院合議庭指出，刑事訴訟法第133條第1項規定「可為證據或得沒收之物，得扣押之」。至於有無繼續扣押必要，應由事實審法院依案件發展、事實調查，予以審酌。

高院合議庭表示，社承哲等4人涉及妨害自由等案件，雖經士林地院均判處無期徒刑，但檢察官及被告4人均不服而提起上訴，目前正由高等法審理中，全案尚未確定。

高院指出，本案扣押物現金，包括杜承哲部分有222萬1000元，杜的妻子和女兒分別無償取得並遭扣押311萬5795元、244萬元，另外，洪俊杰被扣押47萬400元，實際案情有隨訴訟程序的發展而有其他調查的可能性。

高院認為，為了日後審理的需要及保全證據，有繼續扣押的必要，而且，考量本案尚有其他被害人，是否能全數清償所有被害人仍未確定，無法將特定數額款項直接返還特定被害人，若在本案判決確定前將扣押款項單獨發還給被害人之一的王婦，恐有爭議，因此駁回王婦的聲請案。

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