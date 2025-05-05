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    辱罵柯文哲、黃光芹「雜碎、小丑」 吳子嘉被判拘役30日

    美麗島電子報董事長吳子嘉判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（資料照）

    美麗島電子報董事長吳子嘉判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（資料照）

    2025/05/05 13:50

    〔記者張文川／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，去年1月4日在直播節目中，認為時任民眾黨主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報做的民調造假，遂以「雜碎、狗、小丑」等字眼辱罵柯文哲與黃光芹，2人控告吳涉公然侮辱罪，台北地檢署今年2月起訴，台北地院日前開庭時，吳子嘉認罪，請求從輕量刑，檢方同意法官採簡易判決處刑；北院法官依公然侮辱罪，將吳子嘉判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

    美麗島電子報2023年12月30日發布總統大選封關民調，指出民進黨「賴蕭配」最終的得票率會在40.6%~41.8%，國民黨「侯趙配」為36.7%~38.5%，民眾黨「柯吳配」則為20.6%~21.7%。

    柯文哲、黃光芹批評這是假民調，吳子嘉於是2024年1月4日晚上8時許，於直播節目中辱罵柯文哲「雜碎」、「小丑」、「狗」，更對黃光芹謾罵三字經，柯、黃蒐證後控告吳公然侮辱。

    北檢認為吳子嘉經營自媒體，透過網路或傳媒故意公開羞辱他人，貶損他人名譽與人格，應負言論責任，經對照前後文認定顯然不是口頭禪，將他起訴。

    法官審理後認為，吳子嘉不思理性評論時事，率爾於網路直播節目上，公然以貶損名譽之言語侮辱柯、黃2人，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，所為不該，考量他犯後坦承犯行，但尚未達成和解或取得諒解。

    法官並斟酌憲法法庭113年憲判字第3號判決對於言論自由保障的意旨，透過網路或電子訊號方式散布的言論，易造成持續性、累積性或擴散性的侵害名譽嚴重損害，才可處罰，因此判吳有罪，量處拘役30日。

    吳子嘉日前開庭後受訪表示，講髒話的確是不對的行為，為了後代著想，他早就已經決定從此以後不再講髒話，但隨即改口「少講」，所以沒什麼好辯論的，就向法官認罪了，這是非常簡單的黑與白的問題，不需要浪費國家資源，所以馬上就認罪了。

    柯、黃另提附帶民事求償各100萬元，法院調解未成，刑庭法裁定將其移送民事庭審理。日前庭訊後，吳子嘉受訪指出，罵個三字經要賠100萬，「好像太貴了一點，台灣還沒有這種案件」，柯文哲也每天罵人三字經，館長每天把三字經當聖經在背，也沒有人要求他們賠償100萬。

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