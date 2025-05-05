又撞了！八卦山牌樓立柱成交通陷阱？ 文化局：依法不得拆除

彰化市中山路2段與東民街口，取消機車強制兩段左轉，由用路人自行選擇要兩段式或由內車道直接左轉，為彈性路口。（記者張聰秋攝）

2025/05/05 13:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕有60年歷史的彰化市八卦山牌樓，因兩側立柱正好設在機車與汽車道之間，壓縮通行空間，讓不少汽機車駕駛一不注意就會撞上。日前又有騎士在轉彎時撞上水泥柱，當場摔倒，安全問題再度引發關注。民眾直言，牌樓占路，不拆就會一直撞，拆了就不會撞，不過縣府文化局表明，該牌樓已列冊追蹤，依法不得拆除，只能維持現況。

彰化警分局則提醒，行經該路段時務必減速並保持注意力，切勿邊騎車邊滑手機、東張西望，以免發生事故。

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這座牌樓是彰化市的重要地標，當年由黑松公司興建並捐贈給縣府。歷經風吹日曬，加上車輛不時撞擊，導致油漆剝落、水泥破損，去年由黑松公司與文化局共同出資435萬元完成修繕。

其實在修繕前，地方早有要求拆除的聲音，但未被採納。今年起，位於牌樓前的中山路二段與東民街路口，取消機車強制兩段式左轉，改為彈性通行，騎士可選擇兩段式左轉，或直接從內側車道轉彎，結果導致部分騎士轉彎未減速或注意力不集中，發生多起撞柱事件。不過騎士多未報案，警方也未接獲縣府提出毀損或求償，多數事件最後都是民眾PO網上傳車禍影片，引發討論後不了了之。

彰化警分局表示，若管理單位對肇事騎士提告毀損，警方會依法處理，但目前尚未接獲任何告訴。

文化局長張雀芬指出，八卦山牌樓由縣府工務處於2019年報請依《文資法》第15條進行文化資產價值評估，經現勘與會議認定具文資價值，因此列冊追蹤中。雖未被指定為古蹟或歷史建築，依法仍不得拆除，且不適用《文資法》第103條有關毀損罰則，因此文化局不會對撞柱者提告。她也呼籲用路人經過該路口時務必遵守交通規則、放慢速度，確保自身安全。

去年才完成修繕的八卦山牌樓，早在修繕前地方就興起拆除聲浪，今年來，騎士撞柱事件頻傳，牌樓的安全問題再度掀起話題。（記者張聰秋攝）

汽機車通過牌樓要閃過水泥柱，若不留神，或車速過快還是分心，就容易與柱子擦撞。（記者張聰秋攝）

去年才重刷油漆完成修繕的牌樓，今年又開始出現擦撞痕跡。（記者張聰秋攝）

騎士轉彎一個不留神就撞上牌樓水泥柱。（圖擷取網路影片）

騎士撞上柱子後連人帶車摔倒，再自行起身離開，警方事後未接獲報案。（圖擷取網路影片）

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