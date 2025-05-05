作證從頭哭到尾 剴剴外婆嘶吼：我太痛了 保母沒權力這樣對待他

剴剴外婆（右）今到法院作證。（記者張文川翻攝）

2025/05/05 13:40

〔記者張文川／台北報導〕1歲10個月男童「剴剴」前年底疑遭惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，台北地院國民法庭今進行第8天審理，進行量刑調查，上午傳喚剴剴的嚴姓外婆出庭，外婆作證期間從頭哭到尾，痛哭失聲地說剴剴過世後她很自責，最後幾近嘶吼地說「我太痛了，你們（劉氏姊妹）沒有權力這樣對待這麼小的小孩！」

檢方先詢問外婆關於剴剴換保母的事，外婆說原本由她自己照顧剴剴2個月，後來因她女兒（剴剴生母）無法扶養剴剴，請社會局委託兒福聯盟媒合安排出養，兒盟透過社會局回覆說找不到生母，只好由她擔任委託人才能申請，尋找期間安排周姓保母照顧。

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外婆說，周姓保母照顧得很好，剴剴很健康、很活潑、很調皮、很可愛，她一個月會去看剴剴剴2次。

外婆不斷啜泣著說，女兒沒有能力養孩子，她和丈夫都要上班，月收入只有5、6萬元，還有未成年的女兒、孫女（剴剴同母異父的姊姊）要照顧，剴剴保母費每月要3萬元，一直是負債的情況，只好安排出養，以為透過兒盟安排出養，會讓剴剴得到更好的照顧。

外婆說，兒盟說不能仍由周保母照顧，會媒介合作的保母，後來就交接給劉彩萱，她不認識劉彩萱，只有在交接時接觸過，覺得她會和一般保母一樣，由於剴剴即將被出養，她擔心剴剴捨不得原生家庭，就沒有再去劉家探視過剴剴，但有從社工得知剴剴的情況。

外婆情緒激動痛哭失聲地說，「剴剴過世後，我真的很自責，我無能為力，她們不應該對這麼小的小孩，做出這麼可怕的事」，「我真的很對不起，失去這麼幼小的生命。」

審判長讓她休息一陣子，她持續哭泣一分多鐘後，最後對著被告席哭嘶吼著說：「我真的太痛了，他還這麼小，妳們沒有權利這樣對待這麼小的一個孩子！」

劉氏姊妹在被告席皆低著頭，2女的辯護律師也放棄詰問外婆。審判長問，是否要提刑事附帶民事賠償，外婆說不清楚什麼意思；告訴代理人表示，目前沒有打算提出。外婆說，事發後，兒盟有傳一次簡訊給她說要聯絡，但她拒絕。

審判長問，劉家及其家人是否有找她談過和解或賠償，外婆說，律師之前開庭完回來講過一次，但她和家人不能接受，她們這樣對待幼小無辜的孩子，「我不接受和解，也不會原諒他們」。

審判長又問剴剴外婆，是否要提起附帶民事訴訟嗎，外婆說：「我不清楚是什麼意思。」外婆的律師隨即表示，目前沒有打算提起附帶民事求償。

劉彩萱的律師今於量刑出證時，出示劉彩萱於案發後，用手機擬好的、超度剴剴的疏文，內容指出，為了請剴剴原諒她，將在北投玄天宮設祭12天，內文提到「請幫阿姨度過難關，免受入監刑責，體諒阿姨也是困苦的人，請外婆及家人原諒，不要提出高額的求償金」。

量刑調查預定2天，今上午訊問剴剴外婆，下午由鑑定人、馬階醫院精神醫學部醫師徐堅棋，報告「量刑前社會調查鑑定」並接受訊問，明天訊問劉彩萱、劉若琳的各項量刑因子，調查成長歷程、求學、工作、看守所等各階段歷程。

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