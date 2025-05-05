為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前後任二崙鄉長均捲入光電弊案 鍾福助交保

    二崙鄉長鍾東榮（右）去年因涉入光電弊案被訴，如今檢方又查出前鄉長鍾福助（左）也涉入另一起光電弊案。（翻攝自內政部網站）

    二崙鄉長鍾東榮（右）去年因涉入光電弊案被訴，如今檢方又查出前鄉長鍾福助（左）也涉入另一起光電弊案。（翻攝自內政部網站）

    2025/05/05 12:55

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年8月，彰化地檢署查獲雲林縣二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案，鄉長鍾東榮和鄉代會主席楊世彬已被起訴，檢察官陳鼎文從涉案的金流中又發現，前任鄉長鍾福助也捲入其中，只是光電設置地點換成鄉內公墓。檢方4月30日搜索8處所，並通知涉案被告及證人共14人到案說明，楊世彬二度被抓，訊後檢察官諭知前鄉長鍾福助10萬元、楊世彬60萬元交保，蔡姓光電業者50萬元及其餘4人各以20萬至40萬元交保。

    據悉，該案的業者與二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案為同一批，犯案手法如出一轍，犯案時間為2021年至2022年間，當時鍾福助的鄉長任期已近尾聲，蔡姓光電業者透過管道得知鄉內公墓將進行太陽能光電標案，涉嫌對鍾福助、楊世彬行賄，以利取得標案。

    檢察官陳鼎文去年破獲「二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案」，將鐘東榮、楊世彬及蔡姓業者起訴後，繼續追查業者的金流，赫然發現，鍾福助也牽涉在內，只是光電招租的標案換成鄉內的公墓。

    彰化地檢署表示，為維護國家重要能源政策「淨零轉型」之推動，去年8月起先後執行三波打擊綠能案件，涉案人均提起公訴外，又發動本次專案，持續溯源，務求徹底肅清妨害綠能產業發展之犯罪。

    檢察長謝名冠呼籲如有涉犯貪瀆不法之廠商、公務員及民意代表，應勇於自首，儘速檢舉他人不法犯行，檢察機關可依證人保護法之相關規定做好身分保密，若轉為污點證人，並可減輕或免除其刑，不僅可使自身免於身陷囹圄，且能保障能源產業之健全發展及維護國家重大政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播