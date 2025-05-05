8旬翁在城中市場狂偷 被逮辯稱「只是忘記付錢」

警方在228公園攔下周嫌。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/05 12:52

〔記者王冠仁／台北報導〕8旬周姓老翁近期經常跑到台北市城中市場假裝逛街實際上多次順手牽羊，偷走攤商商品，包含食品、衣物等，讓攤商不堪其擾；周食髓知味，又再次前往城中市場行竊，偷走一個3百多元的手提包。不過，這次攤商發現他行竊，通報巡守隊員，隊員一邊尾隨他一邊報警，轄區警方趕到逮人，他還辯稱「只是忘記付錢」。

北市警中正一分局近來頻繁接獲城中市場內的攤商報案，攤商都說有一名綁著馬尾的老翁，多次上門行竊；警方發現這些攤商大多都是擺在攤上的商品被偷，包含褲子、食品、包包等，從去年底至今至少已經犯下4起案件。

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正當警方展開追查之際，沒想到近日又接獲報案聲稱該名竊賊再次出現行竊，報案人還聲稱對方正在附近的228公園中。員警火速趕往，當場攔下該名82歲周姓老翁，還在他身上起獲方才偷來的手提包，沒想到周辯稱是自己忘記付錢，並非要行竊。

原來城中市場的許多攤商都曾經被周「光顧」，攤商彼此之間互相提醒、警戒；當天周又到市場內趁攤商不注意時，偷走一個3百多元的手提包，但有其他攤商見到，立刻通報巡守隊員。巡守隊員為避免打草驚蛇，一邊悄悄尾隨，一邊打電話報警，警方這才及時趕到228公園逮人。

警方最後將周依竊盜罪嫌送辦，同時也正釐清他有無涉及其他竊案。警方呼籲，商圈人潮眾多要注意隨身物品，店家如有如廁或急事須暫時離開時，應請鄰店發揮互助精神，互相幫忙顧店，以免宵小趁虛光顧遭受損失。

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