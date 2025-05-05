台中吊嘎壯男酒駕載妹兜風 拒檢狂竄衝撞2車慘了

洪男當街被制伏逮捕。（警方提供）

2025/05/05 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓男子是搬家工人，昨天深夜酒後穿著俗稱吊嘎的背心，露出結實身材開車載女性友人兜風，途中在西屯區被攔查因心虛拒檢狂竄，還在停等紅燈時倒車衝撞兩輛無辜轎車，最後仍不敵警方包夾持槍壓制，除酒測值超標，同車女乘客棄置一支K菸也被查獲，全案今依公共危險等罪嫌移送法辦。

台中市第六分局西屯所員警，昨天深夜11時許巡經西屯區上石北二巷時，發現洪姓男子（38歲）開車違規使用手機，立即鳴笛示意攔查，未料洪男因酒駕心虛突加速逃逸，警方展開追緝，洪男沿途高速行駛台灣大道快車道，在紅燈前竟倒車猛踩油門，導致後方兩輛正在等燈的轎車被猛烈撞擊，車頭嚴重毀損，其中一名乘客因此手部擦挫傷。

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警方見狀立即啟動攔截圍捕，趁其倒車失控之際，以巡邏車前後包夾阻斷去路，並持槍當街壓制洪男，而就在警方處理事故現場時，發現坐在副駕的33歲張姓女子將一支K菸偷偷丟入分隔島草叢，即時查獲，而洪男經酒測的酒測值為0.4毫克，明顯超過法定標準值，全案警詢後依過失傷害、公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，洪男從事搬家工作，身形壯碩，當晚穿著背心、載著女性友人深夜兜風，卻因酒後駕車心虛拒檢釀禍，如今不只要面臨刑責，還將面對高額民事賠償。

第六分局強調，酒後駕車除違反道路交通管理處罰條例第35條外，更會遭刑法公共危險罪送辦，如因酒駕致人於死或重傷者，最重可處1年以上7年以下有期徒刑，警方將持續針對易酒駕路段加強攔查，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

洪男因酒駕心虛逃竄，途中竟倒車衝撞兩輛無辜轎車。（警方提供）

無端被洪車倒車衝撞的轎車。（警方提供）

無端被洪車倒車衝撞的轎車。（警方提供）

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