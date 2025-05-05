桃園詐團「車手頭」槍殺2車手 無期徒刑定讞

詐團「車手頭」蘇柏源涉以行刑式槍殺2車手，無期徒刑定讞。（記者楊國文攝）

2025/05/05 11:26

〔記者張文川／台北報導〕桃園市詐騙集團的「車手頭」蘇柏源3年前參與詐騙，旗下楊姓、陳姓車手被逮後供出蘇男，蘇要求2人翻供，楊卻開口索求800萬元「改口費」，蘇約2人談判，在桃園室小套房行刑式槍殺2人。一審依2件殺人罪，判蘇無期徒刑，二審高等法院審理時，蘇向陳母鞠躬道歉，稱若有機會願代死者盡孝，高院維持無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院駁回黃男上訴定讞。

判決指出，38歲的蘇柏源與時年29歲的陳姓、楊姓男子都是詐團同夥。2022年8月，陳、楊提款時被警方逮捕，供出蘇男是「車手頭」。蘇男要求陳男、楊男改口供別咬上游，楊男卻要求800萬元對價才願意改口。

請繼續往下閱讀...

蘇男心生不滿，心生殺意，暗中買好槍、彈，2022年9月1日晚間赴桃園市區套房與楊、陳等人見面談判時，雙方發生口角爭執，蘇持槍近距離先朝楊的右太陽穴及頭頂處連開2槍，致楊當場死亡。

蘇接著朝陳的右太陽穴開槍，陳亦當場倒地死亡，蘇取走楊、陳2人的手機，逃離現場。警方獲報循線將蘇追緝到案。

蘇男應訊稱行凶前曾吸食K他命，造成精神障礙而無法辨識行為違法。桃園地院將蘇送請精神鑑定，鑑定結果認為案發前蘇男雖施用K他命，但未影響其辨識或控制能力。

桃院審理認為，蘇僅因爭執即起意殺人，2件殺人罪均為無期徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

上訴高院審理後，雙方經過調解，曾達成和解，但陳姓死者母親抱怨蘇未履行和解條件，告訴代理人稱蘇故意殺害2人，情節重大，符合「情節最嚴重」之罪；蘇男坦承犯了不可諒的錯，感謝陳母願意和解，若有機會願意代替死者盡孝。

高院維持原判，最高法院認為判決無違誤，量刑亦已說明清楚，駁回蘇男上訴，判處無期徒刑定讞。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法