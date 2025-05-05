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    男拒酒測等11張罰單欠繳39萬 新北分署扣保險理賠火速繳清

    丁男於今年4月28日到場將所積欠的罰鍰全數繳清。（新北分署提供）

    丁男於今年4月28日到場將所積欠的罰鍰全數繳清。（新北分署提供）

    2025/05/05 11:59

    〔記者王定傳／台北報導〕新北市丁姓男子欠繳酒駕及其他交通違規罰鍰共39萬5500元，法務部行政執行署新北分署多次催繳未果，遭限制出境及扣押財產，仍置之不理；近期因其父親過世，丁將可領取高達百萬元的保險理賠，但該保險契約早已遭新北分署扣押，為能順利領取保險金，丁男終於向親友籌措資金，繳清積欠已久的罰款。

    新北分署指出，現年30多歲的丁姓男子，於2020年9月間因拒絕接受酒精濃度測試，且為5年內第2次違反規定，遭裁罰36萬元，另因駕駛執照經註銷仍駕駛機車、在禁止臨時停車處所停車、不依規定接受道路交通安全講習、行駛於道路時手持香菸致影響他人行車安全、未戴安全帽、併排臨時停車等，被開罰11張罰單，金額共3萬5500元，連同酒駕罰單合計共欠繳39萬 5500元，移送機關於2021年間陸續移送新北分署執行。

    新北分署受理後，依法展開執行程序，扣押其名下存款與財產，惟僅扣得存款491元，另保險債權部分，則因給付條件未成就而無法執行；丁男對新北分署的多次通知均未回應，執行人員至其居住地現場催繳，亦未能會晤，新北分署更於2023年2月間核發限制出境命令，惟其對出境管制毫不在意，長期神隱。

    新北分署指出，近日丁男突然致電執行人員，陳稱其父親近期身故，而其父親生前曾投保以他為受益人的人壽保險，但該保險契約於2022年10月間已遭新北分署扣押，致丁男現無法領取父親的身故保險金合計136萬餘元，因急於取得保險金，故已主動向親友借款，並於今年4月28日到場將所積欠的罰鍰全數繳清。

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