聯合再生能源控洩密給民眾黨 前處長獲不起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/05/05 11:59

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨2023年召開記者會指控聯合再生能源公司涉嫌違約轉售子公司百分之百持股套利；聯合再生能源認為，公司台灣系統開發處鄭姓處長，涉嫌把機密資料洩漏給民眾黨，控告涉刑法洩密與違反營業秘密法，但台北地檢署調查後認為，聯合再生並無法提出鄭有交付秘密資料給民眾黨的直接證據以供調查，也無任何證據可認鄭離職時有竊取資料行為，今以罪嫌不足處分不起訴。

聯合再生能源公司指控，鄭女在離職後即2022年9月間，至2023年12月間，涉嫌把公司投標經濟部工業局彰化濱海工業區崙尾東區崙海段土地出租標案的興辦事業能力計畫書、與台灣合暄綠能公司買賣契約書、公司內部錄音等，洩漏給民眾黨，公司人員於2023年12月18日、19日及25日見民眾黨召開的記者會有公布上述機密資料，循線查知是鄭女所為。

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鄭女予以否認，檢方也認為，雖聯合再生能源公司指控民眾黨公開的資料可以間接比對出，所有資料經手者都有鄭女，但無法提出鄭有交付秘密資料給民眾黨的直接證據以供調查，亦無任何證據可認鄭離職時有竊取資料行為，這些秘密資料在鄭女離職後是由其他員工接手保管，相關保管員工均有該公司所指妨害秘密及違反營業秘密法犯行之可能，難以僅因鄭女曾以公司執行長特助身分參與會議或晚宴，就認定她涉不法。

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