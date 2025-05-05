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    「小學同學介紹」……台中熟女險砸40萬買虛擬幣避險

    女子到銀行準備臨櫃提領40萬元投資虛擬幣避險。（圖由警方提供）

    女子到銀行準備臨櫃提領40萬元投資虛擬幣避險。（圖由警方提供）

    2025/05/05 13:29

    〔記者許國楨／台中報導〕美國總統川普近期宣布對多國徵收高額關稅，全球市場應聲動盪，不少民眾為求資金避險，卻成為詐騙集團覬覦對象，台中一名熟女為此聽信「投資虛擬幣可保值避險」說法，上週五衝銀行準備臨櫃提領40萬元購幣避險，所幸行員機警通報警方，及時攔阻，保住她的辛苦積蓄。

    台中市第一分局民權所當天接獲轄內銀行通報，有民眾欲臨櫃提領40萬元疑遇詐需協助，巡佐李國裕、員警白青諺及吳宜貞立即趕赴，向該名42歲女子詳細詢問資金用途，女子表示想趁這波關稅政策動盪時期，購買虛擬幣避險，因而透過小學同學介紹，準備向幣商購買乙太幣，堅稱交易是由她本人操作APP，不可能遭到詐騙。

    然而當警方進一步詢問她預計購買的幣量、市場價格與平台資訊時，她卻一問三不知，警方及行員認為遭詐風險極高再三勸說，以近期新聞案例進行反詐宣導，並提及合法券商不會要求民眾將現金交付從業人員儲值入金，若遇此情況，這就是所謂的將現金面交給詐欺車手。

    警方進一步說明常見的「假投資、真詐財」手法，例如透過社群平台或熟人介紹，誘導民眾購買虛擬貨幣，並將資金轉入詐騙平台帳戶，詐團初期營造出獲利假象吸引加碼，最終卻在民眾準備提領時失聯或關站，導致鉅額財損，女子聽聞後深感震驚，最終打消提領念頭，連聲向警方與行員致謝：「還好你們有提醒，不然我錢就沒了！」

    第一分局長尤啓南提醒，詐騙集團常打著「高報酬、低風險」的旗號行騙，尤其虛擬貨幣市場變動劇烈，風險極高，民眾務必提高警覺，謹慎查證，切勿輕信社群、LINE群組或來路不明的投資邀約，若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案，由警方即時協助，守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經行員與員警苦勸，女子才打消提領念頭。（圖由警方提供）

    經行員與員警苦勸，女子才打消提領念頭。（圖由警方提供）

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