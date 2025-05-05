拐杖男不滿用餐截止被催竟恐嚇打店長 海山警受理追5嫌

新北市板橋大遠百百貨，一間知名生吐司店傳出遭顧客砸杯、翻桌，毆打、恐嚇等情事，海山警分局海山所員警獲報到場，向被害人陳姓店長了解案發經過，警方告知需到所完成報案提告，目前追緝藍衣主嫌到案中。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/05 12:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局海山派出所獲報，轄區大遠百百貨內，一間知名生吐司專賣店，傳出顧客不滿用餐時間截止被催促，看似一家人的5名客人憤而倒飲料、砸杯子，一名拄拐杖的藍衣中年男子還恐嚇、持拐杖毆打陳姓女店長，盛怒之下還企圖翻桌，因站不穩差點跌倒，被同行者攙扶、制止；陳姓店長報案，提出恐嚇、傷害及毀損告訴，連帶求償1950元，警方獲報，積極追查藍衣主嫌等人到案。

據了解，海山所員警4日下午4點半接獲報案獲報趕抵時，陳姓女店長告知，約1小時前客人情緒失控翻桌，但犯案顧客一行5人已離開；陳女說，事發時店內客滿，店家當時提醒顧客用餐時間已到，請他們讓位給候位客人，未料對方情緒激動，眾人先將桌上物品摔落地面，並翻倒桌椅與杯具，造成現場一片混亂。

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同時藍衣男子持拐杖敲打店長陳女身體，造成陳女心生畏懼，店家損失約1950元；陳姓女店長晚間6點到派出所提出恐嚇、傷害及毀損告訴，警方依規定受理，後續將調閱監視器影像，並通知涉案人到案說明，以釐清案情。

海山分局呼籲，民眾如遇有消費糾紛，應理性溝通，並可透過正常途徑申訴處理，切勿以激烈行為宣洩不滿，避免觸法。

新北市板橋大遠百百貨，一間知名生吐司店驚傳遭顧客砸杯、翻桌，毆打、恐嚇等情事；業者將翻桌等犯案過程PO網，警方追緝通知到案中。（記者吳仁捷翻攝）

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