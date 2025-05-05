苗警打詐 搗破租車行做車手取款兼販毒外送

苗栗一家租車行涉嫌與詐騙集團勾結，將租賃車輛提供詐團車手取款使用，並涉嫌經營販賣毒品外送，被警方搗破，拘捕7人依組織犯罪、毒品等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

2025/05/05 08:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一家租車行涉嫌與詐騙集團勾結，將租賃車輛提供詐團車手取款使用，並涉嫌經營販賣毒品外送，被警方搗破，拘捕7人依組織犯罪、毒品等罪嫌送辦，其中28歲莊姓、37歲陳姓、22 歲陳姓3男經檢方聲押獲准，被羈押禁見。

苗栗警分局今（5）日表示，警分局在溯源偵辦一起虛擬貨幣詐欺案時，得知擔任詐騙集團車手的20歲郭姓男子等人，以苗栗市一家租車行據點，經報請苗栗地方檢察署檢察官彭郁清指揮，並與苗栗縣警察局、彰化縣警察局刑警大隊組專案小組追查。

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專案小組於偵查期間，發現租車行負責人莊男與詐團勾結，擔任車手頭，將租賃車輛提供郭男等車手取款使用，另發現租車行還涉嫌從事販賣毒品外送。

專案小組蒐集事證明確，於4月24日持苗栗地方法院核發之搜票，前往租車行搜索，當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包、毒品封口機、點鈔機、智慧型手機多支及犯罪所得2萬餘元等證物，並將莊男等7人拘捕到案。

警訊後，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中莊、鄭、陳等3人經檢方複訊後向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。

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警方當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包。（圖由警方提供）

當場現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包、毒品封口機、點鈔機、智慧型手機多支及犯罪所得2萬餘元等證物。（圖由警方提供）

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