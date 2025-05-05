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    金山警結合廟會活動 邀藝人如花、黑面詼諧宣導防詐

    主持人黑面（左）與分局長沈明義（左3）用詼諧的方式進行防詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    主持人黑面（左）與分局長沈明義（左3）用詼諧的方式進行防詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/05/05 11:12

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警金山分局結合在地慈護宮、昭靈宮舉辦的宗教活動，昨日於母親節前夕舉辦「全民防詐、守護媽咪」宣導活動，特別邀請知名主持人黑面及藝人如花等人到場宣導，以歌舞帶動氣氛，吸引大批民眾參與。更在主持人詼諧與分局長沈明義的互動下，進行防詐宣導，讓民眾加深印象。

    金山警分局指出，此次活動由金山警分局警友辦事處、慈護宮、昭靈宮及金寶山等單位共同舉辦，邀請藝人帶來精彩表演，在活動主持人黑面的詼諧講解下，讓民眾能夠對防詐知識有更深入的了解。

    此次活動特別穿插防詐有獎問答，讓民眾在歡樂氛圍中學習如何識破詐騙話術，其中如花更以一貫的幽默風格模擬「假檢警詐騙」情境，逗得全場哈哈大笑，讓防詐宣導更接地氣，也加深民眾印象。

    慈護宮及昭靈宮也提供平安符及祈福小物，結合警方宣導標語，讓信眾參拜之餘也能吸收防詐知識，在宮廟、企業及警政的攜手合作下，強化社區防詐網絡。

    沈明義表示，近期詐騙手法層出不窮，尤其母親節期間，假冒親友借錢、假投資等案件增加，呼籲民眾謹記「一聽、二掛、三查證」原則，有任何疑問都可撥打165反詐騙專線。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    現場由主持人黑面及如花炒熱氣氛，讓民眾更能深刻了解宣導內容。（記者吳昇儒翻攝）

    現場由主持人黑面及如花炒熱氣氛，讓民眾更能深刻了解宣導內容。（記者吳昇儒翻攝）

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