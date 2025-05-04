當自家車子？保時捷停戶外用餐區 陌生男女擅開車門闖入

一輛保時捷跑車停放在桃園大溪樂灣糧倉園區內某餐廳戶外用餐區，未料約15分鐘後遭一對陌生男女擅自打開車門並進入車內乘坐。（民眾提供）

2025/05/04 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕一輛白色保時捷跑車，2日下午1點許停放在桃園市大溪區復興路二段的樂灣糧倉園區內的戶外用餐區，未料約15分鐘後遭一對陌生男女擅自打開車門並進入車內乘坐，盧姓駕駛事後發文至社群平台Threads上，引發網友關注。大溪警分局今（4）日說明，警方獲悉後詢問盧男是否提告，盧男指該車主為友人，將詢問是否提告。

大溪警分局百吉派出所副所長潘文進今日表示，陌生男女未經車主同意擅入車內，可能涉及刑法第306條侵入住居罪，若有破壞車門或內裝，也可能構成刑法第354條毀損罪；若有拿取車內物品行為，則有觸犯刑法第320條竊盜未遂罪之虞。警方已聯絡35歲的盧姓駕駛，該車輛是他向友人借用，雖未提出報案或告訴，警方仍已提醒相關權益。

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盧男PO網後引起網友熱議，有網友說，「誇張喔…，真的很不尊重人！希望找出後要他們道歉」，網友批評，「太沒水準了」，還有網友勸告車主說，「下次記得上鎖」。

警方呼籲民眾，切勿任意開啟或進入他人車輛，即使未造成實質損害，亦有可能觸法。車主也應養成離車時緊鎖車門的習慣，避免在車內放置貴重物品，以維護自身財產安全。

桃園大溪樂灣糧倉園區。（記者李容萍翻攝）

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