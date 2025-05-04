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    桃園4越籍男女命喪租屋處 檢警相驗「一氧化碳中毒」致死

    桃園楊梅3名越南籍移工及1名來台念書女大生共2男2女在3樓租屋處身亡。（記者李容萍攝）

    桃園楊梅3名越南籍移工及1名來台念書女大生共2男2女在3樓租屋處身亡。（記者李容萍攝）

    2025/05/04 21:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區3名越南籍移工及其同鄉1名來台念書女大生疑一氧化碳中毒倒臥租屋處身亡！桃園地檢署檢察官今（4）日下午率法醫在中壢殯儀館進行相驗，研判4人死因應屬一氧化碳中毒致死，死亡時間3至4天，因現場無外力介入、無打鬥痕跡，也無他殺嫌疑，暫不用解剖，已授權人力仲介處理相關後續事宜，但仍會等其越南家屬來台，原則上以尊重家屬意見為主。

    警、消調查，這4人分為23歲阮姓男子、27歲陳姓男子、24歲阮姓女子及20歲潘姓女大生，出面租屋的阮男及陳男為失聯移工（均在工地打工），阮女持有工作證在苗栗某工廠工作，另潘女則在台南一所私立大學就讀、為越南籍來台留學生。

    4人的同伴報案說，多日前眾人還在租屋處聚會，近日因遲遲無法聯絡到人，昨晚到租屋處後發現4人全倒地。警、消獲報到場後，發現浴室的熱水流出且仍未關閉，室內溫度稍高、門窗緊閉，熱水器裝設在陽台亦未加裝強制排氣，空氣無法消散。

    檢、警今日通知越南辦事處及潘女就讀學校進行相驗及後事處理事宜，校方人員提到，潘女為113學年度春季入學的在學學生，4月24至27日請假外宿，4月28日未到校上課，對潘女疑似因一氧化碳中毒不幸離世深感哀慟，已聯繫家屬來台和協助處理後事。

    桃園楊梅3名越南籍移工及1名來台念書女大生在3樓租屋處身亡，檢警調查裝設熱水器的陽台窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣。（記者李容萍翻攝）

    桃園楊梅3名越南籍移工及1名來台念書女大生在3樓租屋處身亡，檢警調查裝設熱水器的陽台窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣。（記者李容萍翻攝）

    陽台牆上熱水器（衣服前方）的窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣，疑似燃燒不完全引起一氧化碳中毒致命。（記者李容萍翻攝）

    陽台牆上熱水器（衣服前方）的窗戶關閉，熱水器未安裝強制排氣，疑似燃燒不完全引起一氧化碳中毒致命。（記者李容萍翻攝）

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