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    5000元泡湯又被「勾勾纏」 女大生鬥智報警反將詐團一軍

    警方當場在超商內逮捕前來取簿的張姓車手。（警方提供）

    警方當場在超商內逮捕前來取簿的張姓車手。（警方提供）

    2025/05/04 21:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台北市蔡姓女大生近期接獲假中獎訊息，信以為真依指示匯款5000元手續費，事後才驚覺受騙報案，不料詐團仍不死心，再度冒充主辦單位來電，軟磨硬泡要求提供金融卡、存簿與密碼，蔡女最後將計就計約出張姓車手，由埋伏台中警方抓人，負責取簿的張男也遭檢方聲押獲准。

    蔡姓女大學生日前接獲LINE訊息，誤信自己幸運中了5萬獎金，為了領取獎金，依指示匯出5000元「手續費」，事後因未收到獎金驚覺遇詐立即報案，但詐騙集團仍不死心，再次假冒主辦單位來電，以「需要匯款帳戶資訊」為由，誘騙蔡女交出名下存簿、金融卡與密碼。

    由於詐團話術老練、語氣逼真，讓蔡女陷入天人交戰，一度信以為真，配合將金融卡和存簿包裝寄出，然而她在最後關頭越想越不對勁，緊急停卡並聯繫物流公司攔截包裹，成功阻止個資外洩，然詐團眼見包裹未送達，第三度致電催促寄件，並指定其將金融卡寄送至台中南屯區某超商門市。

    蔡女受不了詐團「勾勾纏」，向台中市第四分局大墩派出所求助，月初順利在超商內逮捕前來取件的33歲張姓取簿車手，當場查扣相關證物，警方查出，張男另涉妨害性自主案件，已被檢方發布通緝，除解送歸案，全案也依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦，並向上溯源擴大追查詐團幕後成員。

    四分局長陳祥麟表示，詐騙手法層出不窮，網路抽獎、購物回饋等話術盛行，民眾接獲類似訊息應提高警覺，遇要求領取獎金需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，絕對是詐騙手法切勿輕信，若有疑慮可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣的相關證物。（警方提供）

    警方查扣的相關證物。（警方提供）

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